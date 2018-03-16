Суд во Франции подтвердил пожизненный приговор террористу Ильичу Рамиресу Санчесу, известному как Карлос Шакал

Его обвиняют в организации теракта в Париже в 1974 году. По данным газеты Фигаро, процесс по апелляции осужденного начался 5 марта. Дело террориста из Венесуэлы, как и в прошлый раз, рассматривал специальный суд присяжных, состоящий исключительно из профессиональных судей. Ранее сообщалось, что суд во Франции приговорил Шакала к третьему пожизненному сроку. Он также отбывает заключение за серию убийств в 1970-х и 1980-х годах.