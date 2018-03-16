«Пальмира», «Шептун» и «Горыныч» вышли в лидеры голосования по выбору названий для новейшего стратегического оружия

«Пальмира», «Шептун» и «Горыныч» вышли в лидеры интернет-голосования по выбору названий для трех видов новейшего стратегического вооружения. О создании крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и подводного ядерного беспилотника объявил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Голосование завершается сегодня на сайте Минобороны. По данным ведомства, всего пришло более 245 тысяч предложений. После их обработки и анализа были определены по 50 наиболее популярных для каждого вида оружия.