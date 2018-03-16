«Пальмира», «Шептун» и «Горыныч» вышли в лидеры голосования по выбору названий для новейшего стратегического оружия
«Пальмира», «Шептун» и «Горыныч» вышли в лидеры интернет-голосования по выбору названий для трех видов новейшего стратегического вооружения. О создании крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и подводного ядерного беспилотника объявил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Голосование завершается сегодня на сайте Минобороны. По данным ведомства, всего пришло более 245 тысяч предложений. После их обработки и анализа были определены по 50 наиболее популярных для каждого вида оружия.
Комментарии13
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danko1 16 марта 2018 | 05:20
Голосование по названию оружия для уничтожения планеты- полнейший маразм и характеристика путинского преступного режима.
mmm_333 16 марта 2018 | 05:36
Это стало быть в новостях будет что-то вроде : Главнокомандующий отдал приказ пустить "шептуна"..............
igorrrpadlowitchs 16 марта 2018 | 05:21
Чем бы идиоты не занимались, лишь бы разграблять страну не мешали!
alle_op 16 марта 2018 | 05:22
Что-то крутится в памяти... "Пальмира"...
Это кто перед кем прогнулся?
opiatnovyi63 16 марта 2018 | 05:29
А что не Баба Яга?или Кощей бессмертный?
sasha2011 16 марта 2018 | 05:33
/* «Пальмира», «Шептун» и «Горыныч» */
По моему субъективному мнению ни одно из названий не годится,
«Пальмира». Это общепризнанное имя города на Неве - Северная Пальмира.
«Горыныч». Так звали моего руководителя группы в ОКБ, разрабатывавшем РЛС, где я был на преддипломной практике.
«Шептун». Это фамилия профессора, заведующего кафедрой в одном из ведущих вузов СССР, готовящих инженеров для КБ и заводов ракетной техники. Человек он был мало достойный (не знаю, жив ли ещё), но тем не менее увековечивать его имя в ракетной технике вряд ли целесообразно. Правда, у него ещё был родной брат, генерал в Генштабе СССР - о нём я ничего не знаю.
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 05:35
Главное чтобы мультяшки нарисовали вовремя
ura_123 16 марта 2018 | 05:44
Особенно "Шептун" )))) Тихонько и вонюче пернуть в переполненном трамвае и делать вид что не ты.
alexakimfaa 16 марта 2018 | 05:59
Это голосование по названию якобы новейшего стратегического оружия России - пример дремучего идиотизма!..Т.е. люди явно не понимают для чего создаётся это оружие?...
ramen 16 марта 2018 | 06:02
Были в советское время сигареты "Пальмира"
Горыныч уже есть - установка разминирования с двумя тоннами пластида на борту...
А шептуна пустить, как это по-путински...
allexsib 16 марта 2018 | 06:02
В этом сообщении,радует только количество дебилов в сети.Из 46-47 млн.пользователей ,откликнулось 250 тысяч.
Ладно бы Рогозин "попросил" придумать название для его ,мифического "лунного городка".Люди,Вы,живя по-колено в говне,а придумываете названия для массовых убийств.Задание,которое для Вас выдумал путинский технолог Сурков.
Вся страна-"кащенко"
zemljanka 16 марта 2018 | 06:04
Только "Северное сияние"...
sasha2011 16 марта 2018 | 06:13
zemljanka:
"Северное сияние"... в смысле "Северное зарево"