Главы МИД России, Ирана и Турции в первую годовщину «астанинского формата» обсудят в Астане сирийское урегулирование
В Москве в преддверии трехсторонней встречи сообщали, что на переговорах будет «рассмотрена ситуация «на земле», а также успехи и трудности процесса деэскалации».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prade 16 марта 2018 | 05:23
Участники гражданской войны в Сирии не могут быть одновременно и миротворцами в этой войне. Формула "Давайте жить дружно, только с Асадом в качестве президента", не пройдет. Асад уже убил сотни тысяч сирийцев. Если ценой мира будет сохранение власти Асада - никто из сирийцев такое условие не примет.
zemljanka 16 марта 2018 | 05:50
Компания людоедов. Порешает (с).
nicolay_zubov_a 16 марта 2018 | 05:53
Лавров на "Россия - страна возможностей" рухнул на сцене. Бедный, столько на него навалилось в последнее время, отдыхать надо, а подменить некем: Чуркин сгорел на работе, Приходько сгорел на яхте... Остались Захарова и Пургогон. Вот и все возможности.