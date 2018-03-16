Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Александру Поткину

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему лидеру запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции» Александру Поткину (Белову). Он осужден по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА-банка. Мещанский суд в августе 2016 года приговорил его к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Сам Поткин настаивает на своей невиновности.