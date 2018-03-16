Сегодня последний день разрешенной агитации перед выборами президента России
Кандидаты завершают свою избирательную кампанию. Уже в 15 часов по московскому времени в самых восточных регионах страны — на Камчатке и Чукотке — наступит так называемый день тишины. В этот день запрещена любая агитация, проведение акций и митингов в поддержку кандидатов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио.
Для Москвы запрет на агитацию официально начнет действовать в полночь 17 марта.
Агитация запрещена и в день самого голосования, ограничения на нее будут сняты в 21 час мск, когда последние избирательные участки закроются в самом западном регионе России — Калининградской области, после чего избирательные комиссии начнут оглашать первые
результаты выборов, а социологические службы представлять данные своих экзитполов.
Комментарии5
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komar 16 марта 2018 | 05:20
Жалко, что бой Сурайкин vs Шевченко мы так и не увидим.)))
Увы, наверно не увидим и душ для Собчак в исполнении Жириновского.)))
igorrrpadlowitchs 16 марта 2018 | 05:23
Что вову из телевизора уберут? Не может быть!
ginbin_ 16 марта 2018 | 05:43
igorrrpadlowitchs:Конечно уберут как кандидата, но как действующий президент, кукарекать будет всю субботу и воскресенье. Не соскучимся.
putin2018 16 марта 2018 | 05:33
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
zemljanka 16 марта 2018 | 05:46
Чета Брежнева и запрещенный фильм про Сталина вспомнила.
Будет избираться,или как китаец, до смерти.