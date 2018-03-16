Сегодня последний день разрешенной агитации перед выборами президента России

Кандидаты завершают свою избирательную кампанию. Уже в 15 часов по московскому времени в самых восточных регионах страны — на Камчатке и Чукотке — наступит так называемый день тишины. В этот день запрещена любая агитация, проведение акций и митингов в поддержку кандидатов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио.

Для Москвы запрет на агитацию официально начнет действовать в полночь 17 марта.

Агитация запрещена и в день самого голосования, ограничения на нее будут сняты в 21 час мск, когда последние избирательные участки закроются в самом западном регионе России — Калининградской области, после чего избирательные комиссии начнут оглашать первые

результаты выборов, а социологические службы представлять данные своих экзитполов.