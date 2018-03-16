США могут ввести новые санкции в отношении России после отравления в британском Солсбери Сергея Скрипаля
США могут ввести новые санкции в отношении России после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как сообщила и.о. замглавы Госдепартамента США Хизер Науэрт, речь идет о том, соблюдает ли Россия конвенцию о запрещении химического оружия. Его использование является нарушением, отметила она. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что объявление в связи с отравлением Скрипаля будет сделано в ближайшее время.
Комментарии10
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komar 16 марта 2018 | 05:13
Вся Россия изрыдалась от горя!
ugas 16 марта 2018 | 05:23
komar: Не стОит Вам говорить за всю Россию.
komar 16 марта 2018 | 05:31
ugas: Вам платочек утереть слёзки принести?)))
prade 16 марта 2018 | 05:29
komar: Кучка преступников и казнокрадов не вся Россия. Ведь санкции будут вводиться именно против них, а не против России.
rus 16 марта 2018 | 06:00
prade: ...Кучка преступников и казнокрадов не вся Россия.
Верно, кучка российских демократов - казнокрадов, осевших в воровской малине мира - Лондоне, не вся Россия.
Лондон их принял, Лондон и несет ответственность, что они, как пауки в банке травят друг друга!
opiatnovyi63 16 марта 2018 | 05:33
Россия впереди планеты всей по ядам и отравляющим боевым газам!
rus 16 марта 2018 | 06:07
opiatnovyi63: ...Россия впереди планеты всей по ядам и отравляющим боевым газам!
Англия впереди планеты всей по принятию грязных денег со всей планеты, соответственно, по укрыванию воров (преступников) всех рангов. По сути, Лондон мировая воровская малина - гадюшник, кто кого там травит уже не разобрать.
zemljanka 16 марта 2018 | 05:36
Прискорбно. Мутанты нелюди врут, воруют, воюют.
andreykochnev 16 марта 2018 | 05:37
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
rus 16 марта 2018 | 05:55
Чем вызван такой вопрос?