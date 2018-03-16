Нападающий сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук продал свой олимпийский BMW X5

Машина, подаренная за золотую медаль на играх в Пхенчхане, ушла за два часа. Об этом хоккеист написал в Инстаграме. Он пообещал вскоре рассказать о судьбе денежных средств. Накануне спортсмен сообщил, что продает автомобиль за 7 с лишним миллионов рублей. По словам Ковальчука, вырученные от продажи деньги он направит на благотворительность. Он отметил, что после Игр в Южной Корее у него остались более памятные вещи. Помимо Ковальчука, продать олимпийские BMW решили еще два российских атлета.