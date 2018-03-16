Ленинградский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор священнику Глебу Грозовскому

Ленинградский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор отстранённому от служения священнику Глебу Грозовскому. Он осуждён на 14 лет колонии строгого режима по обвинению в педофилии. По версии следствия, священник надругался над тремя девочками в православных лагерях в 2009 и 2013 годах.

Сам Грозовский свою вину не признает. Он утверждает, что стал жертвой провокации.