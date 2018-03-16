Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до 2022 года
Его действие расширят на средние предприятия. Внести соответствующие поправки в закон поручено Минэкономразвития и Генпрокуратуре. Как пишет РБК, это следует из поручения вице-премьера, главы аппарата правительства Сергей Приходько. Подлинность документа подтвердили в аппарате министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
i_one_off 16 марта 2018 | 04:29
А зачем вообще нужны плановые. когда есть внеплановые?
mixanazarov 16 марта 2018 | 04:33
Да не будет в 2022 малого , да наверно ни какого бизнеса.
all_seeing74 16 марта 2018 | 04:35
Ахах!))) ребятки!!! Пох! Малого бизнесаа в росии уже нет! Можете проверять хоть ежедневно!)))) дибилы!!!))))