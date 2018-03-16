Спецслужбы США предупредили энергетический и ядерный сектор о киберугрозе со стороны России
Спецслужбы США предупредили энергетический и ядерный сектор о киберугрозе со стороны России и попросили в связи с этим пересмотреть системы обеспечения безопасности. Предупреждение опубликовано на сайте ФБР и МВБ. По их данным, в системах безопасности нескольких организаций и компаний обнаружено вредоносное ПО и другие последствия кибератак — и следы вели в Россию. В документе говорится, что взломщики провели разведку и собрали информацию о системах промышленного контроля.
Комментарии3
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mixanazarov 16 марта 2018 | 04:31
Мы как дебилы - главное другим насрать ? Так давай газу наделаем и всех потравим . 20 лет сидит мудак на галерах и совсем пизданулся.
palmcoast___ 16 марта 2018 | 04:38
mixanazarov:
А мне думается, что звизданулись больше те, которые его, как минимум, до 2024 года после завтра
выберут. В России всегда были и всегда будут актуальна их же придуманная поговорка: дураки и дороги.
clingerwinger 16 марта 2018 | 04:34
Зачем на АЭС выход в интернет?