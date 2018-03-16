Спецслужбы США предупредили энергетический и ядерный сектор о киберугрозе со стороны России и попросили в связи с этим пересмотреть системы обеспечения безопасности. Предупреждение опубликовано на сайте ФБР и МВБ. По их данным, в системах безопасности нескольких организаций и компаний обнаружено вредоносное ПО и другие последствия кибератак — и следы вели в Россию. В документе говорится, что взломщики провели разведку и собрали информацию о системах промышленного контроля.