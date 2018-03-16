Лондон готов дать возможность независимым международным экспертам проверить российский след в деле Сергея Скрипаля
Лондон готов дать возможность независимым международным экспертам проверить российский след в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом написал глава МИД Великобритании Борис Джонсон в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine. По его словам, правительство и полиция работают над тем, чтобы предоставить офису Организации по запрещению химического оружия в Гааге соответствующие доказательства. Ранее Джонсон сказал, что у Великобритании есть «ошеломляющие доказательства» причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери. А премьер-министр Тереза Мэй официальнои обвинила Россию в попытке убийства экс-полковника.
Комментарии2
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niknik 16 марта 2018 | 04:22
Telegraph сообщило со слов источника в спецслужбах, что Юлия Скрипаль привезла яд в своем багаже из Москвы. Туда его кто-то в Москве ещё подсунул.
Получается по России гуляет страшный яд, а ФСБ ни сном ни духом. По рукам надо бить за такое!
zemljanka 16 марта 2018 | 04:47
И до сих пор не положили га стол путина, "чтобы ОН рассмотрел.
"Хабалки". Ясное дело.