Лондон готов дать возможность независимым международным экспертам проверить российский след в деле Сергея Скрипаля

Лондон готов дать возможность независимым международным экспертам проверить российский след в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом написал глава МИД Великобритании Борис Джонсон в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine. По его словам, правительство и полиция работают над тем, чтобы предоставить офису Организации по запрещению химического оружия в Гааге соответствующие доказательства. Ранее Джонсон сказал, что у Великобритании есть «ошеломляющие доказательства» причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери. А премьер-министр Тереза Мэй официальнои обвинила Россию в попытке убийства экс-полковника.