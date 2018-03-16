Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пропустит контрольные матчи сборной России с командами Бразилии и Франции из-за травмы. Об этом сообщил наставник петербургского клуба Роберто Манчини. По его словам, Кокорину «нужен минимум недельный период восстановления, даже если у него просто растяжение связок». Футболист получил повреждение в ответном матче с «Лейпцигом» в Лиге Европы и был заменен на восьмой минуте.

Встреча сборной России с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе «Лужники», с французами — 27 марта на арене «Санкт-Петербург».