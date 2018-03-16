Компания, которой Трамп руководил до вступления в должность президента США, получила повестку от спецпрокурора Мюллера

Компания, которой Дональд Трамп руководил до вступления в должность президента США, получила повестку от спецпрокурора Роберта Мюллера. В ней говорится о необходимости предоставить документы, которые, в том числе, касаются России, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает газета, это первый случай, когда расследование под руководство спецпрокурора «по российскому делу» коснулось компаний, связанных с Трампом. Издание считает, что такое развитие событий затянет расследование минимум на несколько месяцев.