Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании партии вместе с Ксенией Собчак
Условно новую организацию назвали «Партией перемен». Партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, возглавлявшего в начале 90-х министерство экономики России. От этой партии баллотируется в президенты Собчак. По словам Гудкова, они «не собираются быть «конструктивной оппозицией»: ее время, если и было, давно прошло». Они — «антипутинская партия», — сказал Гудков.
Комментарии10
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prof57 16 марта 2018 | 03:40
Продажная девка империализма возглавит партию будущих полицаев при оккупационной администрации....
brandfa 16 марта 2018 | 04:41
prof57: Причём тут генетика? Что ты несёшь?
zemljanka 16 марта 2018 | 03:48
Успеха молодым.
Пора, прогнившее старичье, саранчу, отправить на пенсию.
emma17 16 марта 2018 | 04:28
zemljanka: Этим молодым нужно очень постараться ,чтоб быть политиками и занять место прогнившего старичья. Оба они через авторитеты своих пап сейчас у всех на виду.Хотела бы знать, сколько людей проголосовали за выдвижение Гудкова в депутаты? А про девушку и говорить нечего.
perevozchik62 16 марта 2018 | 04:33
emma17:
Кто из этих двух потасканных проституток девушка ?
grizzlybear 16 марта 2018 | 04:21
Антипутинская? Т.е. будут просто гадить и вредить?
brandfa 16 марта 2018 | 04:44
grizzlybear: вредить вредителю = приносить пользу.
anatoly_s 16 марта 2018 | 04:27
Желаю, чтобы ваша партия стала основой для возникновения наконец в России партии западного типа.. Надеюсь, что вы своей открытой и компромиссной в меру политикой сможете привлечь в свою партию большинство активных демократов. Без объединения успехов не будет.
perevozchik62 16 марта 2018 | 04:30
Еще одна сладкая парочка порнасовцев, ждем минета в прямом эфире.
mixanazarov 16 марта 2018 | 04:44
Вот всё спрашивают зачем в Лондоне шпионов травят ? Да чтоб оппозиция под дудку кремля плясала.