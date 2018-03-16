Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании партии вместе с Ксенией Собчак

Условно новую организацию назвали «Партией перемен». Партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, возглавлявшего в начале 90-х министерство экономики России. От этой партии баллотируется в президенты Собчак. По словам Гудкова, они «не собираются быть «конструктивной оппозицией»: ее время, если и было, давно прошло». Они — «антипутинская партия», — сказал Гудков.