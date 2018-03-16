Z Архив новостей новости
5 14 6 3121
03:05, 16 марта 2018

В Минобороны России назвали «хамскими» слова главы британского военного ведомства в адрес России

Риторика «базарной хабалки», продемонстрированная главой Минобороны Великобритании, «замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции», заявил официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков. По его словам, «все это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей». Он добавил, что «к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет».
Напомню, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предложил России «отойти в сторону и заткнуться» вместо того, чтобы отвечать на высылку дипломатов из Великобритании.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

roqswen 16 марта 2018 | 03:10

канашенков прыгнул выше своево хабала бгг. где там 2-ух километровый украинский штурмовик? ))

prosto_tak 16 марта 2018 | 03:18

Как интересно! Ничтожество, подонок, раб, холоп пресмыкающийся, не имеющий права сказать ничего поперек господина, рассуждает о ничтожестве. Имитирует гордость и возмущение. У насекомых, оказывается, тоже "сознание" есть.

kondrakr 16 марта 2018 | 03:20

Ну что греха таить? Не уважают Россию, не уважают Путина. Надо как-то с этим жить.

prosto_tak 16 марта 2018 | 04:25

kondrakr: "Ну что греха таить? ... не уважают Путина..."
Вижу грех в уважении к Путину. Грех рабства, холопства, лизоблюдства, глупости, подлости. неуважении к Путину греха не вижу. Для брезгливого человека неуважение Путина, презрение его, к нему как к подонку, бандиту это норма.

brandfa 16 марта 2018 | 04:39

prosto_tak: да не Путина они уважают, а бабло. И за очень большое бабло продадут его при первой же возможности.

demokratia 16 марта 2018 | 04:30


Репутация РФ - однако ! Фортуна отвернулась от россиипутина.

i_one_off 16 марта 2018 | 03:26

Выражения «базарная хабалка» и , «крайняя степень интеллектуальной импотенции» никак не свидетельствуют, что «к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет».
Как раз наоборот.
Этот Конашенков просто сам такой, выражаясь дипломатично.

i_one_off 16 марта 2018 | 03:29

Вообще, Россия, похоже, на дипломатических уровнях пускает пузыри, как Титаник. Кроме ругани и ответных обвинений в чём угодно, сказать нечего.
Врочем, ничего удивительного. "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт". Не надо было называться "Третьим Римом", теперь придётся повторить его судьбу.

salut__521 16 марта 2018 | 03:37

Конашенков, смотрю, мощный половой гигант интеллектуальщины, к тому ж с синдромом преждевременной интеллектуальной эякуляции. Редкий экземпляр...

zemljanka 16 марта 2018 | 03:44

Уровень.

hrzn877 16 марта 2018 | 04:29

33 богатыря, с ними дядька Черномор... Великий эксперимент удался - кухарки управляют государством.

prade 16 марта 2018 | 04:34

Британцы ответили жестко, грубо, не не хамски. Хамски умеют говорить только российские официальные лица, особенно дипломаты. Слова самого Игоря Конашенкова этому пример. Кажется в Минобороны России еще не пришли в себе после поражения в Дайр аз-Заре. Вот они и срывают зло на британцев. А может они там злые от-того, что остались без аргентинской муки.

gригорьич 16 марта 2018 | 04:45

Может ли генерал-майор оказаться дураком? Вопрос не праздный.

che21 16 марта 2018 | 04:47

Дожили,раньше Россию уважали,а сейчас презирают.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6438 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1202 6 64713 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 658 6 45391 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 373 6 28138 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 131 6 10291 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 242 6 19177 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 8905 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5532 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8311 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5463 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 125 6 11314 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 222 6 21246 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Полишинель раскрывает секрет Да, теперь у нас — и у вас — есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему), но это не самое главное…

5 147 6 14949 15.03
Kполитика, собчак, партии, оппозиция, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Вариант проведения консультаций в соответствии с конвенцией не факультативный, он обязательный…

5 104 6 11171 14.03
Kполитика, великобритания, общество, власть, мнения
Новости

После скандала с отравлением Скрипаля Макрон отказался посещать российский павильон Книжного салона в Париже Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец…

5 45 6 5002
Новости

Великобритания, США, Германия и Франция возложили ответственность на Россию за инцидент в Солсбери Отравление бывшего высокопоставленного сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля они назвали первым применением нервно-паралитического вещества со времен 2-й Мировой войны…

5 53 6 5934

Популярное за неделю

Новости

Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…

5 36 6 61388
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 158 6 142730 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 12864 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 572 6 221275 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 170 6 141834 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6783472
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3348795

Сегодня в эфире