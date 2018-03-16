В Минобороны России назвали «хамскими» слова главы британского военного ведомства в адрес России
Риторика «базарной хабалки», продемонстрированная главой Минобороны Великобритании, «замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции», заявил официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков. По его словам, «все это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей». Он добавил, что «к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет».
Напомню, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предложил России «отойти в сторону и заткнуться» вместо того, чтобы отвечать на высылку дипломатов из Великобритании.
Комментарии14
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roqswen 16 марта 2018 | 03:10
канашенков прыгнул выше своево хабала бгг. где там 2-ух километровый украинский штурмовик? ))
prosto_tak 16 марта 2018 | 03:18
Как интересно! Ничтожество, подонок, раб, холоп пресмыкающийся, не имеющий права сказать ничего поперек господина, рассуждает о ничтожестве. Имитирует гордость и возмущение. У насекомых, оказывается, тоже "сознание" есть.
kondrakr 16 марта 2018 | 03:20
Ну что греха таить? Не уважают Россию, не уважают Путина. Надо как-то с этим жить.
prosto_tak 16 марта 2018 | 04:25
kondrakr: "Ну что греха таить? ... не уважают Путина..."
Вижу грех в уважении к Путину. Грех рабства, холопства, лизоблюдства, глупости, подлости. неуважении к Путину греха не вижу. Для брезгливого человека неуважение Путина, презрение его, к нему как к подонку, бандиту это норма.
brandfa 16 марта 2018 | 04:39
prosto_tak: да не Путина они уважают, а бабло. И за очень большое бабло продадут его при первой же возможности.
demokratia 16 марта 2018 | 04:30
Репутация РФ - однако ! Фортуна отвернулась от россиипутина.
i_one_off 16 марта 2018 | 03:26
Выражения «базарная хабалка» и , «крайняя степень интеллектуальной импотенции» никак не свидетельствуют, что «к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет».
Как раз наоборот.
Этот Конашенков просто сам такой, выражаясь дипломатично.
i_one_off 16 марта 2018 | 03:29
Вообще, Россия, похоже, на дипломатических уровнях пускает пузыри, как Титаник. Кроме ругани и ответных обвинений в чём угодно, сказать нечего.
Врочем, ничего удивительного. "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт". Не надо было называться "Третьим Римом", теперь придётся повторить его судьбу.
salut__521 16 марта 2018 | 03:37
Конашенков, смотрю, мощный половой гигант интеллектуальщины, к тому ж с синдромом преждевременной интеллектуальной эякуляции. Редкий экземпляр...
zemljanka 16 марта 2018 | 03:44
Уровень.
hrzn877 16 марта 2018 | 04:29
33 богатыря, с ними дядька Черномор... Великий эксперимент удался - кухарки управляют государством.
prade 16 марта 2018 | 04:34
Британцы ответили жестко, грубо, не не хамски. Хамски умеют говорить только российские официальные лица, особенно дипломаты. Слова самого Игоря Конашенкова этому пример. Кажется в Минобороны России еще не пришли в себе после поражения в Дайр аз-Заре. Вот они и срывают зло на британцев. А может они там злые от-того, что остались без аргентинской муки.
gригорьич 16 марта 2018 | 04:45
Может ли генерал-майор оказаться дураком? Вопрос не праздный.
che21 16 марта 2018 | 04:47
Дожили,раньше Россию уважали,а сейчас презирают.