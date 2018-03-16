В Минобороны России назвали «хамскими» слова главы британского военного ведомства в адрес России

Риторика «базарной хабалки», продемонстрированная главой Минобороны Великобритании, «замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции», заявил официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков. По его словам, «все это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей». Он добавил, что «к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет».

Напомню, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предложил России «отойти в сторону и заткнуться» вместо того, чтобы отвечать на высылку дипломатов из Великобритании.