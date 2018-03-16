НАТО продолжит придерживаться двойного подхода к России
Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что имеет в виду «совмещение мощного сдерживания и защиты с политическим диалогом», потому что Россия является соседом. Поэтому альянс продолжит стремиться к более конструктивным отношениям с Москвой, и продолжит работать над контролем над оружием, сказал Столтенберг. Напомню, в феврале он утверждал, что в НАТО более не считают Россию угрозой. По его словам, Москва не угрожает ни одной стране из Североатлантического альянса.
Комментарии4
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salut__521 16 марта 2018 | 03:19
Рекомендую НАТО тройной подход - ещё подход к позе грубо сзади...
i_one_off 16 марта 2018 | 03:33
salut__521:
Так двойной вроде и есть спереди и сзади? Тройной - это уже слишком. Это ещё и сверху? Такой тверк нам не нужен!
salut__521 16 марта 2018 | 03:59
i_one_off: э не, лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять...
zemljanka 16 марта 2018 | 03:39
Темные времена. Фильм.
Все легли под гитлера. Кроме Черчилля.