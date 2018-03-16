Футболисты московского ЦСКА завоевали путевку в четвертьфинала Лиги Европы УЕФА

В 1/8 финала по сумме двух встреч армейцы оказались сильнее французского «Лиона». В ответном матче, который прошел во Франции минувшим вечером, ЦСКА выиграл у «Лиона» со счетом 3:2. В первом матче, который прошел на прошлой неделе в Москве, победил «Лион» со счетом 1:0.

ЦСКА — единственный российский клуб, добравшийся до четвертьфинала Лиги Европы. Вчера из турнира выбыли московский «Локомотив», проигравший мадридскому «Атлетико» со счетом 1:5, и петербургский «Зенит», сыгравший вничью (1:1) с «Лейпцигом». Жеребьевка 1⁄ 4 финала пройдет сегодня в швейцарском Ньоне.