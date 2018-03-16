Супруга сына президента США Дональда Трампа-младшего решила развестись

40-летняя Ванесса Трамп подала документы на расторжение брака в суд нью-йоркского района Манхэттен. Об этом сообщает приложение к газете New York Post под названием Page Six со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа-младшего. Из документов следует, что Ванесса намерена развестись как можно скорее. При этом она не собирается судиться по поводу прав опеки над детьми и разделения имущества. По словам источников, в последнее время пара испытывала трудности. Супруга Трампа-младшего была не довольна его постоянными разъездами. Помимо этого она тяжело переживала крайне пристальное внимание со стороны общественности после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Дональд Трамп-младший и Ванесса Хэйдон поженились в ноябре 2005 года. У пары пятеро детей. Трамп-младший вместе с братом Эриком в настоящее время руководят принадлежащей их отцу компанией Trump Organization.