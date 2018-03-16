По меньшей мере, 7 человек погибли в результате крушения американского военно-транспортного вертолета на западе Ирака
Об этом сообщил телеканал «Аль-Маядин». Известно, что «Чинук» сопровождал другой вертолет «Блэк хок» и упал в районе фосфатного завода на западе провинции Анбар, граничащей с Сирией. Другие подробности происшествия не приводятся.
Комментарии3
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contador 16 марта 2018 | 02:35
Господа либерасты с украины, я аочему то от вас по этому поводу не слышу вашей дежурной фразы про собак.
nikvol 16 марта 2018 | 02:53
contador: Наше российское либеральное оно ничем не лучше украинского.
murad_manapov 16 марта 2018 | 02:57
какая радость для российских патриотов