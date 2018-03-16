По меньшей мере, 7 человек погибли в результате крушения американского военно-транспортного вертолета на западе Ирака

Об этом сообщил телеканал «Аль-Маядин». Известно, что «Чинук» сопровождал другой вертолет «Блэк хок» и упал в районе фосфатного завода на западе провинции Анбар, граничащей с Сирией. Другие подробности происшествия не приводятся.