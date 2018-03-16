В столичном районе Сокол ограблен ювелирный магазин

«Неизвестные, угрожая сотруднику похожим на оружие предметом, разбили витрину и похитили ювелирные изделия», после чего скрылись на автомобиле, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. В свою очередь источник «РИА Новости» сообщил, что преступники совершили налет на ювелирный магазин «Серебряный мир». Предварительно, сумма похищенного оценивается в 10 миллионов рублей. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленников ищут. В городе объявлен план «Перехват».