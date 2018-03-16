Владимир Путин призвал россиян прийти в воскресенье на избирательные участки
Обращение действующего главы государства опубликовал телеканал RT. Президент напомнил, что по Конституции единственным источником власти является народ. «Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей», — сказал Путин. Он отметил, что каждый человек волен самостоятельно выбрать, за кого голосовать, но если уклониться от голосования, то «ключевой, определяющий выбор» будет сделан без учета мнения того, кто не пошел на выборы.
Комментарии10
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antiputin_antifa 16 марта 2018 | 02:12
Ну уж нет, Плешивая Паскуда, оставайся нелегитимной мразью :)))
БОЙКОТ !!!
roqswen 16 марта 2018 | 02:13
"единственным источником власти является народ"
пилять, пахан ОПГ "Озеро" откровенно глумится. Держатель общака игорёк сечин ржёт падсталом бугага
nanaryfive 16 марта 2018 | 02:24
roqswen: Хохлы, а вас никто и не зовёт.
zemljanka 16 марта 2018 | 02:28
Очень темные времена. За всю жизнь голосовала только за Аушева и Гайер. И до сих пор горжусь. Аушев, уже смещенный зязиковым, зашел в бесланскую школу (когда зязиков сидел под лавкой или в кустах) и вывел группу женщин, нес на руках младенца.
А Гаер заступилась за Сахарова на съезде, когда его заглушали. Не хотели слышать, что в Афгане убили МИЛЛИОН афганцев
danko1 16 марта 2018 | 02:49
zemljanka: Сначала пусть отчитается об обещаниях, что понадавал и не выполнил, о коррупции и воровстве своей ОПГ , а потом призывает, если нагнлец конченный, на выборы, которых нет, и на которые он даже выдвигаться не имеет права.
hi_kitty 16 марта 2018 | 02:14
"человек волен самостоятельно выбрать" - говорит путин, а я волен самостоятельно класть xyй на ваш выбор...
ginbin_ 16 марта 2018 | 02:15
Хрен вам. Нелигитимные.
tks 16 марта 2018 | 02:25
PUT IN BLOOD
zemljanka 16 марта 2018 | 02:51
tks: эхо срочно удалит все коммегты
Пригожинцы в списках - разбежались.
salut__521 16 марта 2018 | 02:35
Коксопроходимец трясётся за явку быдлоконтингента, словно она сможет добавить ему легитимности и без того задрипаннейшей...