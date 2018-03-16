Владимир Путин призвал россиян прийти в воскресенье на избирательные участки

Обращение действующего главы государства опубликовал телеканал RT. Президент напомнил, что по Конституции единственным источником власти является народ. «Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей», — сказал Путин. Он отметил, что каждый человек волен самостоятельно выбрать, за кого голосовать, но если уклониться от голосования, то «ключевой, определяющий выбор» будет сделан без учета мнения того, кто не пошел на выборы.