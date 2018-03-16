Z Архив новостей новости
5 10 6 360
02:04, 16 марта 2018

Владимир Путин призвал россиян прийти в воскресенье на избирательные участки

Обращение действующего главы государства опубликовал телеканал RT. Президент напомнил, что по Конституции единственным источником власти является народ. «Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей», — сказал Путин. Он отметил, что каждый человек волен самостоятельно выбрать, за кого голосовать, но если уклониться от голосования, то «ключевой, определяющий выбор» будет сделан без учета мнения того, кто не пошел на выборы.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

antiputin_antifa 16 марта 2018 | 02:12

Ну уж нет, Плешивая Паскуда, оставайся нелегитимной мразью :)))

БОЙКОТ !!!

roqswen 16 марта 2018 | 02:13

"единственным источником власти является народ"

пилять, пахан ОПГ "Озеро" откровенно глумится. Держатель общака игорёк сечин ржёт падсталом бугага

nanaryfive 16 марта 2018 | 02:24

roqswen: Хохлы, а вас никто и не зовёт.

zemljanka 16 марта 2018 | 02:28

Очень темные времена. За всю жизнь голосовала только за Аушева и Гайер. И до сих пор горжусь. Аушев, уже смещенный зязиковым, зашел в бесланскую школу (когда зязиков сидел под лавкой или в кустах) и вывел группу женщин, нес на руках младенца.
А Гаер заступилась за Сахарова на съезде, когда его заглушали. Не хотели слышать, что в Афгане убили МИЛЛИОН афганцев

danko1 16 марта 2018 | 02:49

zemljanka: Сначала пусть отчитается об обещаниях, что понадавал и не выполнил, о коррупции и воровстве своей ОПГ , а потом призывает, если нагнлец конченный, на выборы, которых нет, и на которые он даже выдвигаться не имеет права.

hi_kitty 16 марта 2018 | 02:14

"человек волен самостоятельно выбрать" - говорит путин, а я волен самостоятельно класть xyй на ваш выбор...

ginbin_ 16 марта 2018 | 02:15

Хрен вам. Нелигитимные.

tks 16 марта 2018 | 02:25

PUT IN BLOOD

zemljanka 16 марта 2018 | 02:51

tks: эхо срочно удалит все коммегты
Пригожинцы в списках - разбежались.

salut__521 16 марта 2018 | 02:35

Коксопроходимец трясётся за явку быдлоконтингента, словно она сможет добавить ему легитимности и без того задрипаннейшей...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6403 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1201 6 64645 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 658 6 45121 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 373 6 28077 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 131 6 10205 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 242 6 19174 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 8886 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5526 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8306 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5461 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 122 6 11073 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 222 6 21234 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Полишинель раскрывает секрет Да, теперь у нас — и у вас — есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему), но это не самое главное…

5 142 6 14233 15.03
Kполитика, собчак, партии, оппозиция, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Вариант проведения консультаций в соответствии с конвенцией не факультативный, он обязательный…

5 104 6 11160 14.03
Kполитика, великобритания, общество, власть, мнения
Новости

Великобритания, США, Германия и Франция возложили ответственность на Россию за инцидент в Солсбери Отравление бывшего высокопоставленного сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля они назвали первым применением нервно-паралитического вещества со времен 2-й Мировой войны…

5 53 6 5901
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если начнутся расследования о том, какие решения принимало руководство ЦРУ – все они сядут в тюрьму пожизненно. Чтобы не посадили – они продолжают наращивание конфликта, чтобы не ударила сзади информация…

5 88 6 10050 13.03
#слушать 35:33 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…

5 36 6 61192
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 158 6 142570 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 12829 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 572 6 221152 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 166 6 139348 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6783421
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3348526

Сегодня в эфире