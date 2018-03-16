От 6 до 10 человек погибли при обрушении пешеходного моста в Майами
Об этом сообщил телеканалу Си-би-эс сенатор от Флориды Билл Нельсон. Ранее мэр округа Майами-Дейд, где находится город, говорил об одном погибшем и шестерых пострадавших. Под обломками находятся не менее восьми автомобилей. В пресс-службе посольства России в Вашингтоне сказали ТАСС, что сведений о пострадавших россиянах не проступало. Российские дипломаты запросили у властей США информацию на этот счет.
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