Во французском городе Лион, где в матче Лиги Европы встречается местный клуб и московский ЦСКА, произошли беспорядки
Во французском городе Лион, где в матче Лиги Европы встречается местный клуб и московский ЦСКА, произошли беспорядки с участием футбольных болельщиков. Об этом сообщило Франс Пресс со ссылкой на собственные источники. По их данным, инциденты имели место прямо перед началом игры. От 100 до 150 болельщиков в масках напали на экипаж полиции, забросали их тяжелыми предметами и серьезно повредили патрульную машину, сообщили в правоохранительных органах. В общей сложности было зафиксировано «несколько коротких, но напряженных столкновений». По данным агентства, пострадали восемь стражей порядка.
Три человека задержаны. По всей вероятности, речь идет о французских болельщиках команды «Лион». Официального подтверждения данной информации пока нет.
Сам матч завершился победой ЦСКА со счетом 3:2. Таким образом московский клуб по сумме двух игр вышли в четвертьфинал турнира.
Комментарии1
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patrik03 16 марта 2018 | 01:27
Сам матч завершился победой ЦСКА со счетом 3:2. Таким образом московский клуб по сумме двух игр вышли в четвертьфинал турнира...
Не видать теперь российским книжным выставкам Эммануэля Макрона, как своих ушей.