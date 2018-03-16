Во французском городе Лион, где в матче Лиги Европы встречается местный клуб и московский ЦСКА, произошли беспорядки с участием футбольных болельщиков. Об этом сообщило Франс Пресс со ссылкой на собственные источники. По их данным, инциденты имели место прямо перед началом игры. От 100 до 150 болельщиков в масках напали на экипаж полиции, забросали их тяжелыми предметами и серьезно повредили патрульную машину, сообщили в правоохранительных органах. В общей сложности было зафиксировано «несколько коротких, но напряженных столкновений». По данным агентства, пострадали восемь стражей порядка.

Три человека задержаны. По всей вероятности, речь идет о французских болельщиках команды «Лион». Официального подтверждения данной информации пока нет.

Сам матч завершился победой ЦСКА со счетом 3:2. Таким образом московский клуб по сумме двух игр вышли в четвертьфинал турнира.