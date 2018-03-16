Надежда Савченко готова обменять себя на всех пленных украинцев
С таким предложением депутат Верховной Рады обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. В интервью изданию «Страна.UA» она сказала, что если бы ей предложили волю в России — это была бы для нее смерть. Народная избранница отметила, что согласится отсидеть свои 22 года, если взамен выпустят всех украинских пленных.
Ранее Савченко обвинила власти Украины в расстрелах людей на Майдане в 2014 году. В ответ генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшую летчицу в подготовке теракта в здании парламента.
Напомню, Савченко была осуждена в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе, а затем помилована Путиным.
Комментарии4
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pushok1971 16 марта 2018 | 01:16
Почему она САвченко, а не СавчЕнко? Ведь Тарас Григорьевич ШевчЕнко, а не ШЕвченко?
То же самое с ПотапЕнко, он что, стесняется украинской фамилии?
patrik03 16 марта 2018 | 01:20
Надежда Савченко готова обменять себя на всех пленных украинцев...
Она святая.
alarich 16 марта 2018 | 01:22
Надя по плену соскучилась. Не захотят её наши, много геморроя с ней.
salut__521 16 марта 2018 | 01:25
Отработанный в фсбэшном гестапо по полному стокгольмскому синдрому материал чего-то там запищал...