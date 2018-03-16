Надежда Савченко готова обменять себя на всех пленных украинцев...

С таким предложением депутат Верховной Рады обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. В интервью изданию «Страна.UA» она сказала, что если бы ей предложили волю в России — это была бы для нее смерть. Народная избранница отметила, что согласится отсидеть свои 22 года, если взамен выпустят всех украинских пленных.

Ранее Савченко обвинила власти Украины в расстрелах людей на Майдане в 2014 году. В ответ генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшую летчицу в подготовке теракта в здании парламента.

Напомню, Савченко была осуждена в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе, а затем помилована Путиным.