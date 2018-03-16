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01:06, 16 марта 2018

МИД опроверг разработку отравляющего вещества «Новичок» в СССР и в России

По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, информацию о том, что «якобы такая программа существовала, распространяют лица, которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад и, по сути дела, эмигрировали». Он подчеркнул, что Москва прекратила заниматься разработкой новых образцов химического оружия в полном соответствии с международными соглашениями. Особое внимание дипломат обратил на то, что Великобритания отказалась предоставить России образцы того вещества, которым, по предположению британских следователей, был отравлен Сергей Скрипаль.
О том, что в нашей стране вели разработки новых образцов химического оружия, в 1992 году рассказал химик Вил Мирзаянов. Против него было возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны и он был арестован. Однако спустя два года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. В 1996-м он эмигрировал в США, где проживает до сих пор.

Комментарии

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holic 16 марта 2018 | 01:21

"Пургу гонит"(с)

patrik03 16 марта 2018 | 01:24

Информацию о том, что «якобы такая программа существовала, распространяют лица, которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад и, по сути дела, эмигрировали...

А, ну если так, если вся инфа про "Новичок" из среды эмигрантов и никаких других источников - тогда грош цена Терезе Мэй, как премьер-министру и ответственному человеку.

captain_ 16 марта 2018 | 01:29

Хокинг умер в день рождения Эйнштейна.
Надеюсь Пуйло сдохнет в день рождения Гитлера.
Это будет логично...

kapkina 16 марта 2018 | 01:29

Единожды солгав - кто тебе поверит. Настамнеты у нас везде

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