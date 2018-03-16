Путин выступил с обращением к гражданам России по поводу предстоящих 18 марта выборов
Путин: за кого проголосовать — это личное решение каждого человека,
но если уклониться от такого решения, тогда определяющий выбор будет
сделан без учета вашего мнения, передает ИНТЕРФАКС
Комментарии19
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amrigo 16 марта 2018 | 00:15
Узурпатор.
nikitin43 16 марта 2018 | 00:24
amrigo: презик незаконный в расеи .
ginbin_ 16 марта 2018 | 00:20
Хочу лебединое озеро. Срочно.
glotov 16 марта 2018 | 01:12
ginbin_: Так включайте! Или санитары рукава на спине уже завязали?
scorpio_ 16 марта 2018 | 01:13
ginbin_: Путин - циничный говнюк. Говорит в лицо россиянину - или голосуй, или все равно мы твой голос посчитаем в свою пользу. Надеюсь увидеть его в наручниках, отвечающем на вопросы международного прокурора.
mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 00:22
"за кого проголосовать — это личное решение каждого человека, а мы посчитаем бюллетени так, как нужно нам"
kara 16 марта 2018 | 00:28
на Эхе за неделю первая новость про Путина
lager23 16 марта 2018 | 00:29
Самый искусный лжец - это тот, кто посылает малую ложь кружным путем....
v1nc 16 марта 2018 | 00:30
История о том, как гопник стадо имбецилов для себя собирал..
canary 16 марта 2018 | 00:31
без учета вашего мнения,
а где и когда оно вами учитывалось?
ac_dc 16 марта 2018 | 00:49
Человек голосует, штоб учлось его мнение - какая глыбокая мысль.
А Волга впадает в Каспийское море.
А Земля крутится вокруг Солнца ( Не , это, пожалуй не надо. Не все поверют )
salut__521 16 марта 2018 | 00:52
Заслуженный карусельщик России накануне своего переназначения смолвил демократическое слово поднадзорному быдлу... Потеха.
spec71205 16 марта 2018 | 00:57
...интересно зачем этот словиянин как его путин, не говорит на своем языке как многие славияни третьего мира в Европе!
kisa2000 16 марта 2018 | 00:57
честно сказал- ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВЫБОР БУДЕТ СДЕЛАН БЕЗ УЧЁТА ВАШЕГО МНЕНИЯ- молодец Путин, честный человек признал что, накидают бюллетений -все за Путина.
alexander25101977 16 марта 2018 | 00:57
Он бы лучше спел: "Выберут меня, выберут меня... Птицу счастья завтрашнего дня".
nichirin 16 марта 2018 | 01:10
А как насчёт того, чтобы отклонить свою царскую тушку от перевыборов самого себя? А о том, что именно кладётся на мнение "дорогих россиян", и так давно всем известно.
tks 16 марта 2018 | 01:23
Что то Вождь в последнее время часто стал то
оговариваться, то проговариваться.....
hagana 16 марта 2018 | 01:24
А интересно ,за кого будет голосовать он сам ?
perrrkele_satttana 16 марта 2018 | 01:29
hagana: на его участке будет один, честный, единственный голос "за Путина" и это буддет "волеизъявление" Хутина Пуя