Членов «Единой России» обяжут выкладывать в соцсети фото голосующих блондинок, женихов и врачей

По плану властей, это должно повысить явку избирателей. О том, какими еще средствами пытаются привлечь россиян на избирательные участки:

Региональные отделения «Единой России» должны провести флешмоб под названием «участОК». В рамках акции должны быть опубликованы фотографии голосующих людей, например влюбленных пар, уважаемых общественных деятелей, людей в национальных костюмах, пожарных, медиков и полицейских. Как пишет «Дождь» эта инициатива исходит непосредственно от администрации президента. Ранее о похожей акции властей под названием «Фото на выборах» сообщал РБК.

Тех, кто не захочет голосовать, могут мягко «мобилизовать» — об этом пишет «МБХ медиа». Издание утверждает, что «Единая Россия» создала целую систему, цель которой – обеспечить стопроцентную явку сотрудников госпредприятий и бюджетных учреждений. Для этого в каждой организации назначены «ответственные», а за каждым округом закреплены «смотрящие». По данным «МБХ медиа» курирует проект зампред думского комитета по экономической политике и предпринимательству Денис Кравченко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Кремль не дает никаких указаний по повышению явки на выборах.