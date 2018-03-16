Членов «Единой России» обяжут выкладывать в соцсети фото голосующих блондинок, женихов и врачей
По плану властей, это должно повысить явку избирателей. О том, какими еще средствами пытаются привлечь россиян на избирательные участки:
Региональные отделения «Единой России» должны провести флешмоб под названием «участОК». В рамках акции должны быть опубликованы фотографии голосующих людей, например влюбленных пар, уважаемых общественных деятелей, людей в национальных костюмах, пожарных, медиков и полицейских. Как пишет «Дождь» эта инициатива исходит непосредственно от администрации президента. Ранее о похожей акции властей под названием «Фото на выборах» сообщал РБК.
Тех, кто не захочет голосовать, могут мягко «мобилизовать» — об этом пишет «МБХ медиа». Издание утверждает, что «Единая Россия» создала целую систему, цель которой – обеспечить стопроцентную явку сотрудников госпредприятий и бюджетных учреждений. Для этого в каждой организации назначены «ответственные», а за каждым округом закреплены «смотрящие». По данным «МБХ медиа» курирует проект зампред думского комитета по экономической политике и предпринимательству Денис Кравченко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Кремль не дает никаких указаний по повышению явки на выборах.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 00:09
Интересно, где они возьмут "людей в национальных костюмах", а также влюблённые пары около урн?
Сами будут изображать?
Пары, влюблённые в нацдилера?
kir_pich_101 16 марта 2018 | 00:14
mikhail_spb_: Активность смотрящих уже пугает.
Ходят со списками по домам, агитируют, напоминают, информируют.
Постоянные СМСки. Открытки в почтовых ящиках ворохом.
Истерика у власти.
Как будто она на последнем вздохе...
alexis_l 16 марта 2018 | 00:32
kir_pich_101: Никто не ходит, ничего не предлагают, в почтовый ящик бумажек не суют. Но нарисуют всё-равно лучше всех, процентов этак 90. Вот какие экономные...
nikitin43 16 марта 2018 | 00:46
alexis_l: воры власть не отдадут при любом раскладе - отменят результаты , введут АТО , танки , взорвут десяток домов ....вариантов у них навалом..
grigol331 16 марта 2018 | 00:55
mikhail_spb_:
"... фото голосующих блондинок, женихов и врачей..."
______
И это всё о нем: блондин, жених и к здравоохранению имеет самое непосредственное отношение как пациент психушки.
Окурок forever and ever!
ys171717 16 марта 2018 | 00:14
Больниц за 20 лет стало в два раза меньше, а власть всё спекулирует на уважении к врачам. Только бойкот!
grigol331 16 марта 2018 | 00:59
ys171717: Больниц за 20 лет стало в два раза меньше
__________
Так и населения не прибавляется, и здравоохранение, зная о перспективе лучше других, самосокращается.
gregor 16 марта 2018 | 00:20
Членов «Единой России» обяжут выкладывать в соцсети фото голосующих блондинок, женихов и врачей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумачечий дом ,а не страна .
murad_manapov 16 марта 2018 | 00:24
и кто на них смотрит, на эти члены
captainobvious 16 марта 2018 | 00:38
а если прийти на участок в образе Гитлера, тоже разместят фото на сайте ЕР?
ivfn 16 марта 2018 | 00:44
captainobvious:
Мужик,как тебя колбасит то. Ты уж поаккуратней
boseal 16 марта 2018 | 01:00
captainobvious: В этом случае Вас "разместят" на странице феерических дioбае/бов)). А там и до сайта Навального недалеко. А на сайте ЕР Вас разместят только в том случае, если Вы сделаете добро для всех - иногда его зовут "откатом".
grigol331 16 марта 2018 | 01:06
captainobvious:
Там фото его кремлевского последыша понатыкано, как на обгаженном мухами стекле, так что запросто.
salut__521 16 марта 2018 | 01:06
Ответственные, смотрящие, подставные, карусельные, урноподменяющие, наблюдателевыгонящие, камероотключающие, подсчётоконтролирующие.... Во фюрер новых технологических рабочих мест понасоздал! Ну не 25 млн как обещался, но тоже немало...
lew_usow 16 марта 2018 | 01:11
И какие после этого ещё могут вестись споры о необходимости бойкота? Ничего, акромя легитимизации, им от нас не надобно. Принять, при таком раскладе бюллетень, означает подтвердить, что выборы таки были. И вовсе не в "подсчете" дело. Это и так подразумевается, что проценты огласят по ТВ. (ну они же себе не враги?)
Главное - грядущее переназначение выборами не является. Совсем.
Простой, уж позвольте для полной ясности, пример. Если у двух суб`ектов имеются разногласия решаемые (только) в судебном порядке, и они согласовали, что судиться таки станут в неком суде (Лондона), которому доверяют - значит они, по умолчанию, согласны исполнить его решение, раз подписали исковые свои заявления.
Так и пришедшие на участки сограждане, поставив в книге избирателей подпись, автоматически признают полномочия ЦИК.