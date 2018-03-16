В Риге сегодня пройдет шествие участников латышского легиона Ваффен СС
В стране этот день неофициально считается днем легионера.
Акции памяти латышских легионеров СС пройдут в нескольких районах Риги. Все они были разрешены городской думой. При этом в городе традиционно в этот день будут усилены меры безопасности. Полиция хочет избежать столкновений праворадикальных групп с антифашистами. Последние также собираются провести свою акцию памяти жертв СС, однако ранее они столкнулись с проблемами в ее согласовании. Рижская дума запретила проводить собрание антифашистов на том же месте, где было согласовано шествие памяти Ваффен СС. Акцию перенесли в другой район города. Столкновения между сторонниками и противниками легиона происходят практически каждый год. В прошлом году во время шествия сторонников Ваффен СС были задержаны пять антифашистов, развернувших плакаты с изображением жертв нацизма и кричавших лозунги. В России считают проведение подобных акций оскорблением памяти миллионов погибших во Второй мировой войне.
Накануне Сейм Латвии отказался признать 16 марта официальным днем памяти латышских легионеров СС.
Комментарии35
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mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 00:06
В ответ нужно устроить в Москве шествие чекистов!
ltvjrhfn1 16 марта 2018 | 00:14
mikhail_spb_:
что тварь, до сих пор не напился русской кровушки? неймётся тебе..
patrik03 16 марта 2018 | 00:15
В Риге сегодня пройдет шествие участников латышского легиона Ваффен СС...
...портретами А.Навального, Б.Немцова и С.Скрипаля.
ramun 16 марта 2018 | 00:21
patrik03: ...и твой бы вписался бы вполне...
nikitin43 16 марта 2018 | 00:32
patrik03: с сталиным ходят по москве , гитлеру и не снилось сколько он своих положил , с чего это мы должны других учить ?
duch_nic 16 марта 2018 | 00:35
nikitin43: Уважаешь Гитлера?
vlastimil_popogrebski 16 марта 2018 | 00:38
duch_nic: Путин лучше чем гитлер
grigol331 16 марта 2018 | 01:20
duch_nic: Уважаешь Гитлера?
______
Как Путин Геббельса.
ltvjrhfn1 16 марта 2018 | 00:37
nikitin43:
отцы основатели на голивудских холмах выбиты, а они положили коренных столько что и сталину и гитлеру не снилось.. не пиндосам учить?
nikitin43 16 марта 2018 | 00:39
ltvjrhfn1: а путен ?
grigol331 16 марта 2018 | 01:24
ltvjrhfn1: отцы основатели на голивудских холмах выбиты, а они положили коренных столько что и сталину и гитлеру не снилось
______
Брешешь, пёс. В тех краях аборигенов никогда столько не жило.
kir_pich_101 16 марта 2018 | 00:19
mikhail_spb_: С портретами убитых ими людей.
Интересно, а унести столько они смогут?
zztop1960 16 марта 2018 | 01:13
kir_pich_101: Почему нет возмущения в России , когда в Германии такой день тоже есть? Почему молчит Россия ? - Всенародный День скорби, День народного траура (нем. Volkstrauertag) — день памяти жертв войн и государственного насилия, который отмечается в Германии в предпоследнее воскресенье перед первым днем Адвента (с 13 по 19 ноября). В этот день Президент Германии произносит речь в присутствии членов правительства и иностранных дипломатов. После этого звучит Гимн Германии и песня Der gute Kamerad. Во всех населенных пунктах торжественно возлагают венки к мемориалам. Предназначением праздника, как и прежде, стали скорбь и траур по погибшим, но теперь уже двух мировых войн, напоминание о жертвах тирании и деспотизма вне зависимости от национальности. Первый центральный траурный митинг, посвященный Дню народной скорби, состоялся в 1950 году в Бонне. С 1952 года этот день в ФРГ стал считаться национальным траурным днем.
olegleon 16 марта 2018 | 00:19
mikhail_spb_: но в России до такого не дошли, а в Латвии ветеранов СС поминают и чтут.
mihvol_54 16 марта 2018 | 00:40
olegleon:
Разница .
В Латвии правительство НЕ ОДОРЯЕ подобные шествия, но и не запрещает, а в рашке-говняшке - запрещает митинги тех, кто против окурка и его бл..й власти и ОДОБРЯЕТ ВСЕ действия SERB и подобных им ФАШИСТСКИХ объединений.
Как говорится -два мира, два Шапиро.
olegleon 16 марта 2018 | 00:59
mihvol_54: а про "не одобряет" ссовцев тебе кто сказал? вот в Германии их не одобряют и потому там нет марша ветеранов СС. в Чехии их не одобряют и там нет такого марша.
а в Латвии есть. так значит "не одобрят" только для публики, а в реальности ...
nnikolay 16 марта 2018 | 01:29
mikhail_spb_:
"В ответ нужно устроить в Москве шествие чекистов!"
А другого ответа нацистам не было и нет. Тот, которые противостояли европейским и японским нацистам, были на стороне чекистов.
lacosta1969 16 марта 2018 | 00:06
И веник не найдёт в этом ничего необычного. А местные пропиндосы ни слова не вякнут. Всё в порядке вещей. Це демократия.
perrrkele_satttana 16 марта 2018 | 00:13
никто не погорячился, с такой "новостью"?
Самому молодому из "марширующих" должно быть не менее 91-го года, однако.
Впрочем, если будет возможность: попрошусь в айсарги, чтобы давить мразей в Донецке. да и вообще, продолжить Великое Дело: давить комуняк-оккупантов
lacosta1969 16 марта 2018 | 01:16
perrrkele_satttana: Чмырь, смотри какашку не раздави ненароком.
perrrkele_satttana 16 марта 2018 | 01:25
lacosta1969: крокодильчик, мои родители выжили в блокаду, я одинакового говорю на русском, латышском и украинском. Раздавлю тебя, даже с удовольствием
kara 16 марта 2018 | 00:15
блин! а что за демократия такая! почему одним разрешили а другим не разрешили, где крики навальнят?
ginbin_ 16 марта 2018 | 00:18
Надеюсь они выйдут с растяжками за российского пересидельца, реинкарнацию илоизовича.
captainobvious 16 марта 2018 | 00:28
в Латвии фашизм не пройдёт! как первая любовь ))
boseal 16 марта 2018 | 00:38
captainobvious: Сейчас начнется песня, про СС, ибо это в латышском контексте всего лишь две маленькие буквы, а легионеры, это внуки римских гладиаторов, которым Россия в свое время не так заточила мечи.
gригорьич 16 марта 2018 | 00:29
Почему бы Эху, вместо ежегодного плача по Ваффен СС, не сделать передачу о политике советских оккупантов в Прибалтике. И вдруг выяснится, что, например. количество невинных жертв энкаведистской операции Прибой значительно выше числа жертв «эсесовцев». Это, конечно, не оправдание пролитой крови гражданских лиц, но уж давайте будем объективны: советские зверства на оккупированных территориях были ничем не лучше эсесовских.
kara 16 марта 2018 | 00:36
gригорьич: так были попытки
nikitin43 16 марта 2018 | 00:37
пока воровская власть россии будет учить другие страны как жить , меж тем сделав своей политикой нарушение международных законов , занимаясь терроризмом внутри и вовне страны это выглядит цинично для внутреннего потребления . сегодня заверещат сми , а про кокс молчок .
v_bnd 16 марта 2018 | 00:58
gригорьич: "советские зверства на оккупированных территориях были ничем не лучше эсесовских"
Нет, вы все врётИ, советские зверства лучше ! Да и Прибалтика - исконно московитские территории, обагренные кровью и калом дидов.
monik_7 16 марта 2018 | 00:32
не понимаю чего россиянцы так возбудились - речь идет об иностранном государстве, а вони ткак за родной Воронеж
fresh_breeze 16 марта 2018 | 01:19
monik_7:
Кто-то ж должен возбудиться. По идее, первыми должны были бы среагировать израильтяне. Но у них, видимо, есть кому сказать: цыц!, - потому и помалкивают.
socialism 16 марта 2018 | 00:48
И где хвалёные европейские ценности? Где возмущение всей европейской общественности и всяких разных Мэй и БОрисов?
spec71205 16 марта 2018 | 01:05
...антифашисты до сих пор не говорят на латышком языке. В паспортах написано не гражданин! Обычные окупанты как везде в том числе на моем радном северном Кавказе!
fresh_breeze 16 марта 2018 | 01:13
"В Риге сегодня пройдет шествие участников латышского легиона Ваффен СС"
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"Герои" не умирают. Но и они подохнут.
salut__521 16 марта 2018 | 01:14
Ну Ваффен СС и рядом не стоял с Сталлэн НКВД и Воффкен ФСБ.