В Риге сегодня пройдет шествие участников латышского легиона Ваффен СС...

В стране этот день неофициально считается днем легионера.

Акции памяти латышских легионеров СС пройдут в нескольких районах Риги. Все они были разрешены городской думой. При этом в городе традиционно в этот день будут усилены меры безопасности. Полиция хочет избежать столкновений праворадикальных групп с антифашистами. Последние также собираются провести свою акцию памяти жертв СС, однако ранее они столкнулись с проблемами в ее согласовании. Рижская дума запретила проводить собрание антифашистов на том же месте, где было согласовано шествие памяти Ваффен СС. Акцию перенесли в другой район города. Столкновения между сторонниками и противниками легиона происходят практически каждый год. В прошлом году во время шествия сторонников Ваффен СС были задержаны пять антифашистов, развернувших плакаты с изображением жертв нацизма и кричавших лозунги. В России считают проведение подобных акций оскорблением памяти миллионов погибших во Второй мировой войне.

Накануне Сейм Латвии отказался признать 16 марта официальным днем памяти латышских легионеров СС.