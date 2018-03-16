Z Архив новостей новости
5 13 6 920
00:02, 16 марта 2018

Мемориальная доска Борису Немцову будет открыта сегодня в центре Москвы

Она появится в доме на Малой Ордынке, где жил политик. Движение Солидарность отказалось участвовать в церемонии открытия и предложило сторонникам прийти в субботу.
Памятную доску откроют в пять вечера. С разрешения мэра Собянина. На церемонию приедет кандидат в президенты Ксения Собчак. Несколько дней назад в фейсбуке она написала, что все вопросы с мэрией согласованы, подписи жильцов дома 3 на Малой Ордынке, где жил Немцов, собраны. И пригласила всех на церемонию. Движение Солидарность, одним из основателей которого был Борис Ефимович, довольно появлением памятной доски. Но не будет участвовать в церемонии. Близкий соратник Немцова и один из руководителей Солидарности Илья Яшин призвал сторонников прийти к дому на Малой Ордынке, возложить цветы и почтить память в три часа дня в субботу. «Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании. А ещё больше — благодарности и реверансы в адрес Собянина», — написал Яшин. Напомнил: городские службы, подчинённые мэру, не раз громили народный мемориал Немцова на месте убийства. С Яшиным солидарен Алексей Навальный. Политик назвал церемонию открытия цитата по твиттеру «омерзительной пиар-акцией Собянина-Собчак, цинично использующей память Немцова».

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту, возле Кремля, 27 февраля 2015го года. Исполнителями убийства суд признал пятерых выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Табличка прошлой осенью на доме Немцова провисела недолго. Её демонтировали активисты движения Serb.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

litmaral 16 марта 2018 | 00:07

придем и завтра и в субботу, не ссорьтесь ребята

patrik03 16 марта 2018 | 00:09

Мемориальная доска Борису Немцову будет открыта сегодня в центре Москвы...

Только не перестарайтесь, не сверлите глубокие отверстия для креплений, чем чёрт не шутит, как бы не пришлось демонтировать эту табличку, после требования москвичей.
https://www.youtube.com/watch?v=zFMqlRCZxYM

nikitin43 16 марта 2018 | 00:28

patrik03: научили амеры уважать невинноубиенных . теперь табличку Рауля Валленберга на лубянку .столько убито властями в ссср что не сосчитать и покойники непохороненные ещё с граждаеской валяются по половине россии , народ не помнящий беды получит её ещё ни один раз .

mavreh 16 марта 2018 | 01:01

patrik03: да её просто такие как вы расстреляют из калаша, из машины без номеров..

patrik03 16 марта 2018 | 01:03

mavreh:

Ага, пулями из говна.

glotov 16 марта 2018 | 01:09

patrik03: Разумнее сделать табличку легкозаменяемой дешевой конструкции. Москвичи - люди толерантные, но и людей, способных дать волю чувствам тоже хватает.

koshkaedu 16 марта 2018 | 01:27

patrik03: Патрик, давно тебя не читал. Где ты был? Я уж думал,
что ты благополучно помер. А ты - нет. Вот и славненько. Со свиданьицем тебя.

mg_vr 16 марта 2018 | 00:08

акция Собянин-Собчак, акция Путин-Собчак, акция Жириновский-Собчак, акция Кадыров-Собчак и т.д.
получается, Собчак вообще всё равно что-где-когда, главное чтоб платили или благодарили

olegleon 16 марта 2018 | 00:17

ну вот и выяснилось, что мемориальная доска никому и не нужна, а нужен был только шум о том, что её не дают повесить

sergeypuskino 16 марта 2018 | 00:28

я против этого.

norgemann 16 марта 2018 | 00:34

Так я не понял, многочисленные жены и любовницы Немцова уже поделили его "честно заработанные" миллиарды?

socialism 16 марта 2018 | 00:54

Либеральные эгоисты и табличку поделить не могут. Не то что, объединиться. Эгоисты и коллектив понятия несовместимые.

arkady 16 марта 2018 | 01:14

Навальный, все-таки, редкостная скотина. Ксения за него бьется и наживает себе кучу проблем, навещала его в кутузке, слова про него плохого не сказала. А Навальный мочит ее на каждом углу. Про Яшина я не говорю. Он просто глупый мальчик.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6360 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1201 6 64530 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 649 6 44734 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 373 6 28005 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 130 6 10021 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 19166 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 105 6 8846 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5518 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8303 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5448 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 117 6 10670 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 220 6 21212 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Вариант проведения консультаций в соответствии с конвенцией не факультативный, он обязательный…

5 104 6 11132 14.03
Kполитика, великобритания, общество, власть, мнения
Новости

Великобритания, США, Германия и Франция возложили ответственность на Россию за инцидент в Солсбери Отравление бывшего высокопоставленного сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля они назвали первым применением нервно-паралитического вещества со времен 2-й Мировой войны…

5 53 6 5810
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Полишинель раскрывает секрет Да, теперь у нас — и у вас — есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему), но это не самое главное…

5 115 6 12786 15.03
Kполитика, собчак, партии, оппозиция, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если начнутся расследования о том, какие решения принимало руководство ЦРУ – все они сядут в тюрьму пожизненно. Чтобы не посадили – они продолжают наращивание конфликта, чтобы не ударила сзади информация…

5 88 6 10032 13.03
#слушать 35:33 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…

5 35 6 60879
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 158 6 142318 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 12775 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 571 6 220923 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 166 6 134745 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6783298
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3348120

Сегодня в эфире