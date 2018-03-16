Мемориальная доска Борису Немцову будет открыта сегодня в центре Москвы...

Она появится в доме на Малой Ордынке, где жил политик. Движение Солидарность отказалось участвовать в церемонии открытия и предложило сторонникам прийти в субботу.

Памятную доску откроют в пять вечера. С разрешения мэра Собянина. На церемонию приедет кандидат в президенты Ксения Собчак. Несколько дней назад в фейсбуке она написала, что все вопросы с мэрией согласованы, подписи жильцов дома 3 на Малой Ордынке, где жил Немцов, собраны. И пригласила всех на церемонию. Движение Солидарность, одним из основателей которого был Борис Ефимович, довольно появлением памятной доски. Но не будет участвовать в церемонии. Близкий соратник Немцова и один из руководителей Солидарности Илья Яшин призвал сторонников прийти к дому на Малой Ордынке, возложить цветы и почтить память в три часа дня в субботу. «Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании. А ещё больше — благодарности и реверансы в адрес Собянина», — написал Яшин. Напомнил: городские службы, подчинённые мэру, не раз громили народный мемориал Немцова на месте убийства. С Яшиным солидарен Алексей Навальный. Политик назвал церемонию открытия цитата по твиттеру «омерзительной пиар-акцией Собянина-Собчак, цинично использующей память Немцова».

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту, возле Кремля, 27 февраля 2015го года. Исполнителями убийства суд признал пятерых выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Табличка прошлой осенью на доме Немцова провисела недолго. Её демонтировали активисты движения Serb.