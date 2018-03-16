Мемориальная доска Борису Немцову будет открыта сегодня в центре Москвы
Она появится в доме на Малой Ордынке, где жил политик. Движение Солидарность отказалось участвовать в церемонии открытия и предложило сторонникам прийти в субботу.
Памятную доску откроют в пять вечера. С разрешения мэра Собянина. На церемонию приедет кандидат в президенты Ксения Собчак. Несколько дней назад в фейсбуке она написала, что все вопросы с мэрией согласованы, подписи жильцов дома 3 на Малой Ордынке, где жил Немцов, собраны. И пригласила всех на церемонию. Движение Солидарность, одним из основателей которого был Борис Ефимович, довольно появлением памятной доски. Но не будет участвовать в церемонии. Близкий соратник Немцова и один из руководителей Солидарности Илья Яшин призвал сторонников прийти к дому на Малой Ордынке, возложить цветы и почтить память в три часа дня в субботу. «Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании. А ещё больше — благодарности и реверансы в адрес Собянина», — написал Яшин. Напомнил: городские службы, подчинённые мэру, не раз громили народный мемориал Немцова на месте убийства. С Яшиным солидарен Алексей Навальный. Политик назвал церемонию открытия цитата по твиттеру «омерзительной пиар-акцией Собянина-Собчак, цинично использующей память Немцова».
Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту, возле Кремля, 27 февраля 2015го года. Исполнителями убийства суд признал пятерых выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Табличка прошлой осенью на доме Немцова провисела недолго. Её демонтировали активисты движения Serb.
Комментарии13
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litmaral 16 марта 2018 | 00:07
придем и завтра и в субботу, не ссорьтесь ребята
patrik03 16 марта 2018 | 00:09
Мемориальная доска Борису Немцову будет открыта сегодня в центре Москвы...
Только не перестарайтесь, не сверлите глубокие отверстия для креплений, чем чёрт не шутит, как бы не пришлось демонтировать эту табличку, после требования москвичей.
https://www.youtube.com/watch?v=zFMqlRCZxYM
nikitin43 16 марта 2018 | 00:28
patrik03: научили амеры уважать невинноубиенных . теперь табличку Рауля Валленберга на лубянку .столько убито властями в ссср что не сосчитать и покойники непохороненные ещё с граждаеской валяются по половине россии , народ не помнящий беды получит её ещё ни один раз .
mavreh 16 марта 2018 | 01:01
patrik03: да её просто такие как вы расстреляют из калаша, из машины без номеров..
patrik03 16 марта 2018 | 01:03
mavreh:
Ага, пулями из говна.
glotov 16 марта 2018 | 01:09
patrik03: Разумнее сделать табличку легкозаменяемой дешевой конструкции. Москвичи - люди толерантные, но и людей, способных дать волю чувствам тоже хватает.
koshkaedu 16 марта 2018 | 01:27
patrik03: Патрик, давно тебя не читал. Где ты был? Я уж думал,
что ты благополучно помер. А ты - нет. Вот и славненько. Со свиданьицем тебя.
mg_vr 16 марта 2018 | 00:08
акция Собянин-Собчак, акция Путин-Собчак, акция Жириновский-Собчак, акция Кадыров-Собчак и т.д.
получается, Собчак вообще всё равно что-где-когда, главное чтоб платили или благодарили
olegleon 16 марта 2018 | 00:17
ну вот и выяснилось, что мемориальная доска никому и не нужна, а нужен был только шум о том, что её не дают повесить
sergeypuskino 16 марта 2018 | 00:28
я против этого.
norgemann 16 марта 2018 | 00:34
Так я не понял, многочисленные жены и любовницы Немцова уже поделили его "честно заработанные" миллиарды?
socialism 16 марта 2018 | 00:54
Либеральные эгоисты и табличку поделить не могут. Не то что, объединиться. Эгоисты и коллектив понятия несовместимые.
arkady 16 марта 2018 | 01:14
Навальный, все-таки, редкостная скотина. Ксения за него бьется и наживает себе кучу проблем, навещала его в кутузке, слова про него плохого не сказала. А Навальный мочит ее на каждом углу. Про Яшина я не говорю. Он просто глупый мальчик.