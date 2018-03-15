Константин Хабенский и Ольга Сутулова завоевали премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения за 2017 год. Сутулова получила награду за главную роль в сериале «Троцкий», который зрителям показал Первый канал. В аналогичной мужской номинации победа у Константина Хабенского за воплощение на экране Льва Троцкого.