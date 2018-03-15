Константин Хабенский и Ольга Сутулова завоевали премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения за 2017 год
Константин Хабенский и Ольга Сутулова завоевали премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения за 2017 год. Сутулова получила награду за главную роль в сериале «Троцкий», который зрителям показал Первый канал. В аналогичной мужской номинации победа у Константина Хабенского за воплощение на экране Льва Троцкого.
Комментарии2
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martin5660 15 марта 2018 | 23:06
"завоевали премии" - в кино и на тв тоже боевые действия?
zemljanka 15 марта 2018 | 23:19
Досмотрела оскар 2018.
Посмотрю троцкого.
Поздравления Хабенскому и Сутуловой. Премия - всегда хорошо.