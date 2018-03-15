Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз картофеля из Египта. Причиной стала обнаруженная в продукции этой страны бактерии— возбудителя бурой гнили. Как сообщается на сайте ведомства, ограничение начнет действовать с завтрашнего дня.