Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз картофеля из Египта
Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз картофеля из Египта. Причиной стала обнаруженная в продукции этой страны бактерии— возбудителя бурой гнили. Как сообщается на сайте ведомства, ограничение начнет действовать с завтрашнего дня.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 23:10
А разве в египетских пустынях выгоднее выращивать картошку, чем в российском чернозёме?
Где там председатель колхоза имени ленина-сталина?
Или ему выгоднее торговать клубнику, выращенную турецкими руками?
eternity88 15 марта 2018 | 23:34
mikhail_spb_: верно мыслите, товарищ берия! ))) похоже, египетские поставщики решили изменить своей присяге, данной "авторитетным российским покупателям" - отдавать картофель в объемах и по ценам, диктуемым этими самыми "покупателями" (классово близкими к еще более "авторитетным" командирам над Россельхознадзором). "Бурой гнили" в Египте и раньше было не больше и не меньше, чем сейчас - продавали "правильным покупателям" и ровно столько и за столько, чтобы покупатели могли вдвое выручать с вложенного, а сейчас рискнули в "свободную торговлю" сыграть, ну и...
В былые годы (до "антисанкций") так, посредством "запретов по показаниям безопасности", тотальных и локальных, вплоть до запрета/открытия отдельных фабрик и ферм, наши "мираторги" и прочие "флагманы российского бизнеса" дрессировали целые бразилии с аргентинами и прочих крупных агропоставщиков.
mayk18 15 марта 2018 | 23:53
eternity88: Во дожились...
Израиль в Египет газ поставляет а Египет в Россию-картошку...
Осталось только из США в Россию репку поставлять и русский квас..
nikitin43 15 марта 2018 | 23:50
mikhail_spb_: у нас на севере с мексики картошка , расейская до нового года и сгнила . этого козла который с бубенчиками плясал на сцене и грозил всему миру пожизненно жрать заставить гниль .
edun1952 15 марта 2018 | 23:15
А лангусты от батьки,пока ничего...
kottigr1 15 марта 2018 | 23:19
edun1952: Поперло Белоруссии ! Теперь даже свою кортоху можно не выпускать.. Достаточно переклеивать ярлычки..
post_v 15 марта 2018 | 23:19
Онищенко давно сменил должность, но дело его процветает.
Чего на этот раз отказались делать египтяне?
nikitin43 15 марта 2018 | 23:53
post_v:зерно отказались покупать пока руссотуристо не поедут . прикольно расейскими гражданами как товаром , заслужило население , даже не мычит.
ushkujnik 15 марта 2018 | 23:19
Пока у нас не будет колхозов, совхозов и фермеров - безработным Россельхознадзор не останется...
ac_dc 15 марта 2018 | 23:31
ushkujnik:
безработными не будут ни ВУЗы, ни Надзоры, ни солдаты , ни школьники
ВСЕ на уборку колхозной картошки, а зимою ВСЕ на её же рассортировку от гнили
mppv 15 марта 2018 | 23:29
Ента картоха полное гамно.
Ввозить только для удобрения, если приплатють хорошо
volkov_25 15 марта 2018 | 23:33
картоха на пирамидах особо хорошо рОдит. А может это клубни верблюжьей колючки.
zemljanka 15 марта 2018 | 23:34
Превентивный. Кто знает за что?
terens 15 марта 2018 | 23:42
А что у нас с Египтом. Я что-то пропустил.
furk 15 марта 2018 | 23:42
Плохо у нас с Египтом закончится. Вова решил Абдул-Фаттаха через колено сломать? Ну-ну.
alex55 15 марта 2018 | 23:49
Типа выбирайте: или наши туристы на ваши курорты, или ваша картошка на наши прилавки... Что-то одно, а то вся картина импортозамещения портится...