Руководители российских театров выступили в поддержку фигурантов «дела «Седьмой студии»
В открытом письме участников питерского Международного театрального образовательного форума говорится, что Кирилл Серебреников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум уже на протяжении многих месяцев лишены свободы и возможности заниматься своим профессиональным делом.
Письмо подписали 32 человека, среди которых 26 худруков и директоров театров.
Комментарии10
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kdv75 15 марта 2018 | 23:08
И всё бюджетники.
olegleon 15 марта 2018 | 23:10
kdv75: никто не хочет быть следующим
но никто и от бюджетных миллионов не хочет отказываться
patrik03 15 марта 2018 | 23:15
Письмо подписали 32 человека, среди которых 26 худруков и директоров театров...
Дружная и организованная преступная этническая группировка, подмяла под себя российскую культуру.
vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 23:11
И мы ЗА Седьмую студию!
Но БЕЗ воровского её руководства.
leomosk16 15 марта 2018 | 23:11
///// Кирилл Серебреников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум уже на протяжении многих месяцев лишены свободы ...///
"Тебя посодют, а ты не воруй!" (С)
zemljanka 15 марта 2018 | 23:14
Свободу сидельцам!
ushkujnik 15 марта 2018 | 23:16
Неплохо бы аудит к этим подписантам...
Как говорят в народе, "на воре шапка горит"...
cukker 15 марта 2018 | 23:21
разогнать все эти театры к чертовой матери, воруют народные деньги и актрис насилуют
perrrkele_satttana 15 марта 2018 | 23:39
пусть, лучше, роют ямы для табаковых. Ничтожества.
Самообслуживание понадежнее, чем "забота "государства"
tks 15 марта 2018 | 23:50
А воблоглазому П.О.Ф.ИГ.