Руководители российских театров выступили в поддержку фигурантов «дела «Седьмой студии»

В открытом письме участников питерского Международного театрального образовательного форума говорится, что Кирилл Серебреников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум уже на протяжении многих месяцев лишены свободы и возможности заниматься своим профессиональным делом.

Письмо подписали 32 человека, среди которых 26 худруков и директоров театров.