BBC: Игорь Сечин поручил проконтролировать явку сотрудников «Роснефти» на выборы...

Полученный Би-би-си внутренний документ госкомпании демонстрирует, как устроена система контроля за участием в голосовании в корпорациях с госучастием. Для того, чтобы проследить, куда пойдут голосовать сотрудники, в департаментах «Роснефти» и в дочерних предприятиях создается система контроля явки, состоящая из «внутренних агитаторов» и ответственных за мобилизацию сотрудников. Каждое из подразделений компании до 5 марта должно было отчитаться перед кадровым департаментом «Роснефти» о создании этой системы и фамилиях ответственных лиц.