BBC: Игорь Сечин поручил проконтролировать явку сотрудников «Роснефти» на выборы
Полученный Би-би-си внутренний документ госкомпании демонстрирует, как устроена система контроля за участием в голосовании в корпорациях с госучастием. Для того, чтобы проследить, куда пойдут голосовать сотрудники, в департаментах «Роснефти» и в дочерних предприятиях создается система контроля явки, состоящая из «внутренних агитаторов» и ответственных за мобилизацию сотрудников. Каждое из подразделений компании до 5 марта должно было отчитаться перед кадровым департаментом «Роснефти» о создании этой системы и фамилиях ответственных лиц.
Комментарии30
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 15 марта 2018 | 23:06
а вот из настоящих новостей ВВС
"Police are keeping an "open mind" about whether an attack on an Egyptian student that sparked outrage in her home country was racially motivated.
Mariam Moustafa, 18, died on Wednesday after being attacked by a group in Nottingham three weeks earlier.
...
Miss Moustafa's uncle said the hospital dismissed her initially, before she fell ill at home and was taken back to hospital where she entered into a coma."
но ведь об этом Эхо не будет сообщать, чтобы не очернять светлый образ британской власти.
patrik03 15 марта 2018 | 23:10
BBC: Игорь Сечин поручил проконтролировать явку сотрудников «Роснефти» на выборы...
Это плохо? Плохо? Скажите что это плохо и вы мой враг до конца жизни.
ac_dc 15 марта 2018 | 23:19
patrik03:
А чего их контролировать.
Они и так вшоголаде,
Их эта красота устраивает. Если кто новый (спаси аллах ) придет - он же денег с бюджета не даст. Долго ль на долгах то протянут?
gordy 15 марта 2018 | 23:55
Не проголосовавшие будут заклеймлены проклятием?
sim202_ 15 марта 2018 | 23:21
patrik03:
Тов. П.Морозов!
Скажи мне, кто твой друг...
sulla663 15 марта 2018 | 23:34
patrik03: Плохо. И я, и конституция России, и русский язык, и здравый смысл - твои враги, без какого-то умысла, просто потому, что мы есть.
eternity88 15 марта 2018 | 23:37
sulla663: дурака учить - только портить
perrrkele_satttana 15 марта 2018 | 23:51
patrik03: да какая жизнь, у пресмыкающего живущего и питающегося дерьмом?
Патрик, ты мне не враг, а просто мразь, вша
budweiser23 15 марта 2018 | 23:37
olegleon: нам не интересны новости про ловлю краба в прибрежных водах Кардиффа..., так зачем об этом сообщать на Эхе?
olegleon 15 марта 2018 | 23:41
budweiser23: не знаю зачем Эхо уже неделю сообщает о том, что в Британии отравился и попал в больницу гражданин Британии. но Вы же комментируете ту новость.
как и то, что Государственный департамент ввёл санкции против людей, к которым Вы явно не относитесь
beautyqueen 15 марта 2018 | 23:45
olegleon: "но ведь об этом Эхо не будет сообщать, чтобы не очернять светлый образ британской власти."
Эхо все-таки интересуется в основном новостями, связанными с Россией или слишком нашумевшими мировыми. Эта новость к таковым не относится.
ovrag 15 марта 2018 | 23:51
olegleon: Так Макар уже об этом написал: Что ж ты так врешь? - Да ладно, а знаешь, как ОНИ врут? Про светлый образ это Вам в школе напели. Но почему то все, у кого ес ть возможность отправляют туда деньги и детей, А НЕ НАОБОРОТ! И после выборов очередные сотни тысяч трудоспособных т профессиональных людей покинут "Девственно чистую и непорочную" Родину в поисках работы на проклятом Западе.
repmvbx 15 марта 2018 | 23:06
Контролировать явку - это уголовное преступление.
eternity88 15 марта 2018 | 23:41
repmvbx: вы это сечину или patrick03 сообщаете? )) хоть причины и разные - сечин про уголовную ответственность знает, но ему плевать, потому что он сечин, а patrick03 в принципе таких сложных словосочетаний не понимает, но и ему плевать)), результат будет один и тот же: ни один из них своего мнения на этот счет не поменяет...
vadimp 15 марта 2018 | 23:06
И че? Голимый Совок! КГБшники однако, че с них взять?
nitsahon 15 марта 2018 | 23:07
откровенно тоталитарная модель...
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 23:08
Это понятно.
Этот "эффективный менеджер" жив и на свободе только до тех пор, пока нацдилер пашет на галере.
А затем - тюряга или тот свет.
Поэтому он приложит все силы, чтобы эта лафа продолжалась для него как можно дольше.
grishakras 15 марта 2018 | 23:14
Но это вам - не поможет. Потому, что IQ - у вас около 80 , те на уровне феодально племенном. Не верите ? Провидите тесты!
semper_fidelis 15 марта 2018 | 23:21
grishakras: > вам - не поможет
В данном контексте тире не нужно.
> что IQ - у вас около 80
В данном контексте тире не нужно.
> те на уровне
"Те" - это кто?
> уровне феодально племенном
А здесь нужен дефис
> Провидите тесты!
Провидеть? Как это можно провидеть тесты? Может, "проведите"?
> IQ - у вас около 80
Вам и до этого уровня, как до Луны.
lager23 15 марта 2018 | 23:47
semper_fidelis: grishakras: budweiser23: ...где "поле" означает "после", благодаря автокорректору
budweiser23 15 марта 2018 | 23:41
grishakras: semper_fidelis: Но это вам - не поможет.
------
... поле " но" необходимо поставить запятую.
semper_fidelis 15 марта 2018 | 23:17
ну и что?
eternity88 15 марта 2018 | 23:46
semper_fidelis: а что, эллочка еще тебе не докладывала "что"?
edun1952 15 марта 2018 | 23:22
Нет Путина-нет КГБгархов. Шакалы...
fikus74 15 марта 2018 | 23:25
Типичная бандитская разблюдовка каст - пахан и шестерки
hammiak 15 марта 2018 | 23:25
а что если сечин сам проголосует не за путина? как бы проконтролировать предателей владимировичу?
alex55 15 марта 2018 | 23:38
Скорее всего речь идет о вахтовиках и организации их голосования по месту работы. Ну нету тут никакого криминала... А вот к самому господину Сечину вопросов много... Например почему заработная плата на промыслах Роснефти упала в 3-4 раза за последние три года?
fresh_breeze 15 марта 2018 | 23:39
Ещё лет 15-20 назад Би-би-си можно было верить на слово.
Но потом тамошняя власть и из этого СМИ с многолетней, заслуживающей уважения, репутацией (во время войны их сообщения слушал сам Сталин в присутствии переводчика) сделала ещё одно фейкометательное орудие. Примерно в то время я и удалил ссылку на него из моих закладок, хотя до этого ежедневно заглядывал к ним, а в доинетовскую эпоху слушал их программы на КВ.
Sic transit gloria mundi... пичалька.
murad_manapov 15 марта 2018 | 23:41
про Сечина, роснефть и Путина тут. фильм ЦУРа
/////////https://youtu.be/Xshrtpdz_V4////////
mavreh 15 марта 2018 | 23:44
По-моему утка.
Эхо иногда сильно желтит..