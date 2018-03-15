США могут ввести санкции против России в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля...

Этого не исключила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. По ее словам, использование химоружия является нарушением международных соглашений. Она напомнила, что ранее США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при отравлении Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера