США могут ввести санкции против России в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля
Этого не исключила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. По ее словам, использование химоружия является нарушением международных соглашений. Она напомнила, что ранее США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при отравлении Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера
Комментарии35
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 15 марта 2018 | 23:04
а за упавший мост во Флориде санкции введут?
vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 23:07
And... Obosratьsya i ne zhitь ))))
patrik03 15 марта 2018 | 23:08
США могут ввести санкции против России в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля...
А если окажется что к отравлению Скрипалей причастны Британия, США или российская либеральная оппозиция Лондона, какие-нибудь санкции последуют?
arye_11 15 марта 2018 | 23:09
patrik03:
Весь савушкинский свинарник выгнали на защиту замаранной "чести" России.
Ажно лестницей выстроились, бедолаги.
Пыхтят, пердят, похрюкивают...
patrik03 15 марта 2018 | 23:13
Что-то запахло говном и жаренной рыбой, никак израильтяне здесь?
arye_11 15 марта 2018 | 23:15
patrik03:
Ага, точно, Патрик.
За жаренную рыбу беру всю ответственность на себя.
А ты за прочее...
olegleon 15 марта 2018 | 23:14
arye_11: а ты причастен к распилу бабла, выделенному на рухнувший мост?
arye_11 15 марта 2018 | 23:17
olegleon:
Ты скучен и уныл, дятел.
Отвали.
master_analitik 15 марта 2018 | 23:16
arye_11:
Я англичан не осуждаю, как и саму Англию, которая перестала быть Империей. Все страны, которые по ряду причин перестали быть империями, горько об этом переживают. Я лично видел как плакали шведы возле памятника Петру Первому в Питере, ведь именно Петр I лишил шведов имперских амбиций. Я видел как французы и поляки плакали возле стен московского Кремля. Я видел как плакали немцы при посещении Сталинграда (Волгограда). Я видел как плакали евреи у стены Плача в Иерусалиме. Поэтому я англичан не осуждаю, а даже им сочувствую, так как даже они понимают, что Россия может существовать только как ИМПЕРИЯ! И в этом нас никто не сможет переубедить, даже очередные санкции США! США должны отказаться от имперских амбиций и эти амбиции должны быть переданы тем, кто этого заслуживает по праву, а именно России!
kottigr1 15 марта 2018 | 23:23
master_analitik: Россия может существовать только как ИМПЕРИЯ!
------------------------------------------------------------
Вы как всегда правы.. Россия должна и дальше существовать в назидание тем кто просто живет.. !
arye_11 15 марта 2018 | 23:26
kottigr1:
Великая мысль!!!
Вечный антагонизм между теми, кто живет и теми, кто существует
palmcoast___ 15 марта 2018 | 23:39
master_analitik:
Да Колян., Россия как ЫМПЕРИЯ!, да где эта ымперия нынче?, не братишка, в империях мельдонием в пробирки ни сут и мультики про тряпошные ракеты президенты там в посланиях не показывают..
palmcoast___ 15 марта 2018 | 23:15
patrik03: А если окажется что к отравлению Скрипалей причастны Британия, США или российская либеральная оппозиция Лондона, какие-нибудь санкции последуют?///
Я первый перед тобой извинюсь, присев на колено!
patrik03 15 марта 2018 | 23:18
palmcoast___:
Кто-нить извинился перед иракскими комментаторами, за колбу с белым порошком Колина Пауэлла?
matros__koshkin__86 15 марта 2018 | 23:24
patrik03:
Я же тебе дал, уродцу, за это пососать с проглотом! Тебе, ненасытному, этого недостаточно?
zemljanka 15 марта 2018 | 23:29
Отравителей накажут?
palmcoast___ 15 марта 2018 | 23:27
patrik03:
Ну ты вспомнил.., то када было... Ни один хан из монголо-татарского ига тоже до сих пор не извинился перед Россиянами. А татар в Москве полным полно и не только на Казанском вокзале они закрепились сегодня. Если что, то их белый Кремль приступом не возьмешь, как Чечню.
patrik03 15 марта 2018 | 23:56
palmcoast___:
Я всё понимаю, это был риторический вопрос, реплика в сторону, которой я владею лучше Константина Сергеевича. Если бы я был американцем, я бы тоже ни перед кем не извинялся, я бы всем в рожи санкциями плевал.
nikitin43 15 марта 2018 | 23:28
patrik03: никто не сомневается что в ираке было хим оружие ссср , долго янки собирались искать .
mymymy 15 марта 2018 | 23:07
olegleon: Кстати, походу, ситуация разворачивается по сценарию Боинга - сначала жуткие вопли-сопли, потом тихое съезжание на тормозах. кто виноват - неизвестно никогда.
mavreh 15 марта 2018 | 23:35
mymymy: известно, но нам не скажут.
Они считают себя выше нас - те, кому мы дали депутатские мандаты и за кого голосовали..
rsilk 15 марта 2018 | 23:09
olegleon: СМИ сообщили, что новые санкции США против РФ затронут 50 россиян, а значит 50 россиян затронут 140 млн россиян.
palmcoast___ 15 марта 2018 | 23:23
olegleon:
Жуть конечно... Кто в раздавленных машинах, там же в Майами полно россиян и не только простых, но и крутонавороченных. Вряд ли живые, а это прискорбно.
idruker 15 марта 2018 | 23:27
olegleon: Ты придуриваться не устал? Нет, за флоридксий мост, за убийство Кеннеди, за ураган Катрина, за терракт на бостонском марафоне не введут. Санкции будут только за Магницкого, Крым, Донбасс, олимпийскую мочу, Боинг, вмешательство в выборы, хим. оружие, бряцание ядерным оружием. Ты можешь спать спокойно.
olegleon 15 марта 2018 | 23:57
idruker: ну и хорошо. значит россияне к раздолбайству при строительстве моста и к распилу бюджета и воровству стройматериалов не причастны.
а теперь вернёмся к списку.
бухгалтер Магнитский. да, именно "тс", а не "ц". США и Британия потеряли кучу денег. тут понимаю их злость. никто не имеет права прекращать воровство из своего бюджета в бюджеты этих стран.
Крым и Донбасс. ну не для того власти США устраивали госпереворот и отправили на тот свет сотню людей, чтобы Россия воспользовалась этим. тут надо наказывать.
"вмешательство в выборы" вообще святая тема. только власти США и Британии имеют право делать это по всему миру (как они считают). поменяли власти в Ираке, Ливии, а вот в Сирии не удалось. а тут ещё кто-то набрался наглости и начал с американцам политические темы обсуждать! да не так, как это подают местные СМИ! наказать за это!!!
хим.оружие. а зачем же тогда сегодня в Техасе химзавод взорвали? чтобы следов "Новичка" там не нашли? или скажешь, что в США каждый день химзаводы взрываются?
вывод: какая то наглая страна позволила себе проводить независимую от властей США политику. да кроме этого и критиковать США! а вот этого терпеть нельзя. а то вдруг и другие поймут, что можно так жить и не обязательно подчиняться Вашингтону. санкции, однозначно.
kriemsdik 15 марта 2018 | 23:06
Отольются вам слёзы Ксюшины.
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 23:06
Нацлидер специально вынуждает американцев вводить санкции, полезные для росэкономики и зажиточности российского народонаселения.
Первоклассный политико-экономический стратег!
И ещё военный гений!
greko 15 марта 2018 | 23:14
Лучшего подарка нашему президенту трудно и предтавить. Очень правильно выбран момент. Этак, он будет править ещё лет сто. И будет прав, что характерно...
kriemsdik 15 марта 2018 | 23:22
greko: мы лучшего и не заслуживаем.
cukker 15 марта 2018 | 23:14
только что, разведчик Любимов, отец ТВ деятеля А Любимова, заявил, что Скрипаля отравили беглые российские олигархи
kunst54 15 марта 2018 | 23:15
"Дядя Бил такой хороший, а ты попал ему булыжничком прямо в глазик"...
snikkersnepper 15 марта 2018 | 23:16
Это уже к психиатру.
ПС. В очередной раз:
"...Меня хотят убить за то, что я помог украсть невесту; за то, что на моем участке нефть; за то, что я оскорбил Джафара. Три причины, а больше одного раза не убьют..."
volkov_25 15 марта 2018 | 23:25
сколько можно экономику России поднимать. Скоро будете за йоптафонами в очередях стоять. А пиндосам не более одного в руки.
mavreh 15 марта 2018 | 23:30
Нормальный президент что сделал бы?
Нормальный президент поручил бы министру обороны ответить этому бритскому хаму!
Но т.к. в РФ президент х..ло - то он своим х..линым умишком не может сложить 2+2 и понять, что ему п..цъ.
Вернее, не столько ему, сколько всему ЧК(КГБ).
liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 23:35
Поставят на газон немцова пред российским посольством скамейку скрипаля?