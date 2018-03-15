Учредительный съезд «Партии перемен» пройдет ориентировочно в мае. Об этом сообщил политик Дмитрий Гудков. По его словам, партия готова к сотрудничеству с оппозиционером Алексеем Навальным и с «Открытой Россией». Ранее Гудков сообщил, что совместно С Ксенией Собчак создаёт «Партию перемен» на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева.