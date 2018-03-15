Учредительный съезд «Партии перемен» пройдет ориентировочно в мае
Учредительный съезд «Партии перемен» пройдет ориентировочно в мае. Об этом сообщил политик Дмитрий Гудков. По его словам, партия готова к сотрудничеству с оппозиционером Алексеем Навальным и с «Открытой Россией». Ранее Гудков сообщил, что совместно С Ксенией Собчак создаёт «Партию перемен» на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева.
Комментарии6
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abuvgrobu 15 марта 2018 | 22:36
Гудков, Собчак, какой-то маловразумительный Нечаев.. Возня микробов в куче дерьма..
zapadnay 15 марта 2018 | 22:48
Для чего собственно и запустили Собчак.
vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 22:36
Оппссс...
Этого говна нам ещё только и не хватало. ))
zemljanka 15 марта 2018 | 22:43
Успеха, молодежь. Договаривайтесь. Дайте надежду россиянам.
Саранча, пожирающая Россию, никогда не наестся...
perrrkele_satttana 15 марта 2018 | 22:50
лошадиный питомник "Гудок"
nikita_troitsk 15 марта 2018 | 23:12
Партию у Нечаева отжимает м-м Собчак?