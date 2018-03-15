Трансляция послания президента Федеральному собранию и показ фильма «Путин» не нарушают прав других кандидатов
Трансляция послания президента Федеральному собранию и показ фильма «Путин» не нарушают прав других кандидатов в президенты. Так постановил сегодня Верховный суд. Таким образом, жалоба «Яблока» на ЦИК осталась без удовлетворения.
После заседания представители Григория Явлинского договорились, что обжалуют сегодняшнее решение суда.
Комментарии14
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sbk 15 марта 2018 | 22:36
Неожиданное решение, правда?
kottigr1 15 марта 2018 | 22:45
sbk: Не может быть, что бы российский суд и ЦИК были настолько холуйские, лизоблюдские и продажные.. Наверное фильм был про однофамильца Путина..
ignachio 15 марта 2018 | 22:56
Верховный Суд не знает никаких кандидатов кроме Путина, поэтому нет, не нарушают.
ospa82 15 марта 2018 | 22:43
"Меть твою паять!"
( перевод с суахили)
dedctolet 15 марта 2018 | 22:45
Права только у одного во всей России,у остальных обязанности
wurm 15 марта 2018 | 22:50
А где фильмы "Бабурин", "Сурайкин" и все остальные?
grishakras 15 марта 2018 | 22:57
Все смешнее и смешнее. Как говорили в моей юности : маразм крепчал!
budweiser23 15 марта 2018 | 23:00
В некоторых случаях слово "шлюха" - это почти комплимент....
zemljanka 15 марта 2018 | 23:02
Отец народов. Ни в чем не виноват. Привели. Посадили. Приковали. Грэбет...
blindpew_33 15 марта 2018 | 23:03
Суд совершенно прав.
Кандидат всего один, и его права не нарушены.
buva53 15 марта 2018 | 23:04
Верховный Суд - ребята, вы не судьи, вы мальчики и девочки по вызову. Вы изменили народу, служебному долгу и совести...Мне вас жалко.
ly4_sveta 15 марта 2018 | 23:07
Интересно, а почему сплошное восхваление,
возвышение и прочие здравицы в адрес кандидата
по фамилии Путин? И никакой критики о ,,золотых
слитках", ,,оффшорных счетах", ,,любовных похождениях",
,,коррупционных схемах" и прочих преступлениях и
пороках, в которых обвиняют всех остальных кандидатов.
А этот весь белый и пушистый, находящийся 18-ть лет во
власти, прямо-таки отец Сергий и мать Тереза в одном флаконе
.
edun1952 15 марта 2018 | 23:07
На хрена ЧК закон, если есть неограниченные полномочия...
ushkujnik 15 марта 2018 | 23:30
Отсутствие программы, манкирование дебатов, лизоблюдство и угодничество на каналах - таковым тоже не являются?
Хотя, помнится, кто-то сказал, что "пипл всё схавает"...
Пора бы перестать хавать... А из пиплов становиться народом и нацией!
На худой конец, хотя бы к 2024 году...
Но что-то мне подсказывает, при таком развитии событий, торкнуть может и несколько раньше...