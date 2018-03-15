В Подмосковье задержан подозреваемый по делу о нападении стаи собак на людей в Истринском районе
Как передает ТАСС, в отношении задержанного возбуждено еще одно уголовное дело – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. Свою вину бизнесмен, занимающийся отловом бродячих собак, не признает. Ночью 11 марта на 19-летнего местного жителя напала стая собак, от полученных ранений мужчина скончался на месте. За несколько часов до этого, предположительно те же собаки напали на 26-летнюю женщину. Ее пришлось госпитализировать.
Комментарии8
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alalrom 15 марта 2018 | 22:38
Пора бы Метеослужбы привлечь к уголовной ответственности за оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности.
vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 22:42
Собаки Истринского района - это местная ячейка ПОРНАСа, ОР или сотрудники МБХ-медиа?
nikolaysatin 15 марта 2018 | 23:16
vor_mbh_yo_xaxa: ну ты и ублюдок! Желаю тебе ("вам" не поворачивается язык сказать) встречи с настоящей собачьей свадьбой, чтоб о людях так не говорил!
kdv75 15 марта 2018 | 23:14
alalrom: Пользуйтесь услугами шаманов, они надежней, ещё и счастье добавят облегчив ваш кошель
piter_ug 15 марта 2018 | 22:45
Дичает Россия. Скоро и до Москвы дикие собаки доберутся.
nnikolay 15 марта 2018 | 22:54
piter_ug:
В Москве лютуют дикие собачники. Сотни и тысячи собак на квадратном километре способны покрыть его сплошным слоем навоза, но их хозяева уборку за своими же собаками считают унижением. Дикие люди.
zemljanka 15 марта 2018 | 22:56
Соболезнования.
nikolaysatin 15 марта 2018 | 23:13
Сейчас идёт массовый сбор подписей за гуманное отношение к собакам (В ПРЕДДВЕРИЕ ЧМ ПО ФУТБОЛУ!). ЯЯ не варвар. Более того, у нас живёт собака, взятая из приюта. Но проблема диких собак зашла так далекоё что без отстрела и уничтожения стай, причём по всей стране, не обойтись, а уж потом можно и занятбся их кастрировпнием. Ничего негуманного в уничтожении диких зверей, переполнивших все мыслимые количества, нет. Никто же не протестует против забоя кур, коров, свиней и пр, не считая охоты в лесу! У нас "добровольцы" едут убивать людей в Сирию и Украину, а тут - спасение людей от бродячих и голодных псов!? Однажды я испытал, что такое быть в центре "собачей свадьбы". Никому не советую испытать тех чувств! А кто испытает - будь-то самый самый большой любитель друзей человека - пальнёт из чего угодно или бросит им любую отраву не только с состраданием, но с радостью.
Ещё раз. Человек ест мясо. Это значит убивает. Убить рефлексирующего людоеда - не грех.