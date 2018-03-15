В Подмосковье задержан подозреваемый по делу о нападении стаи собак на людей в Истринском районе

Как передает ТАСС, в отношении задержанного возбуждено еще одно уголовное дело – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. Свою вину бизнесмен, занимающийся отловом бродячих собак, не признает. Ночью 11 марта на 19-летнего местного жителя напала стая собак, от полученных ранений мужчина скончался на месте. За несколько часов до этого, предположительно те же собаки напали на 26-летнюю женщину. Ее пришлось госпитализировать.