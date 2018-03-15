Шестеро петербургских школьников, госпитализированных после массового отравления, отпущены из больницы домой
Шестеро петербургских школьников, госпитализированных после массового отравления, отпущены из больницы домой. Трое по-прежнему остаются в реанимации. Остальные дети пока находятся в отделении. Ранее сообщалось, что причиной отравления могли стать неизвестные таблетки, которые в школу принесла одна из учениц. Предположительно, дети отравились препаратами-нейролептиками. Проводится дознание.
Комментарии5
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vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 22:46
Ну, теперь-то будут думать, прежде, чем с сисяном связываться?
Ппц... навальщина...
zemljanka 15 марта 2018 | 22:51
Выздоровления детям.
Психологическую помощь семьям.
serhio_25__ 15 марта 2018 | 23:00
zemljanka: Детям мороженое, его бабе цветы смотри не перепутай, Кутузов.
captainobvious 15 марта 2018 | 23:03
у Великобритании есть 24 часа, чтобы объяснить свою роль во всём этом!
serhio_25__ 15 марта 2018 | 23:03
Обещанная ответка Англии?