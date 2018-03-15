Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в результате обрушения пешеходного моста в  Майами

Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в результате обрушения пешеходного моста в кампусе Международного университета Флориды в Майами. Как передает «Фокс-ньюс», под недавно построенным пешеходным мостом оказались погребенными несколько автомобилей и несколько человек. Сейчас идет разбор завала.