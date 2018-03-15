Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в результате обрушения пешеходного моста в Майами
Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в результате обрушения пешеходного моста в кампусе Международного университета Флориды в Майами. Как передает «Фокс-ньюс», под недавно построенным пешеходным мостом оказались погребенными несколько автомобилей и несколько человек. Сейчас идет разбор завала.
Комментарии15
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liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 22:35
неуловимые мишки-хакеры и туда добрались :)
vlastimil_popogrebski 15 марта 2018 | 22:38
liberal_vulgaris: а фигли. Ольгинской тролли .100 Проц инфа
etofeasko 15 марта 2018 | 22:43
До чего докатилось сша?!
Распиливают выделенные деньги за счет дешевых стройматериалов!
Будь проклят режим закрывающий на это глаза!
haldey 15 марта 2018 | 22:49
etofeasko: Мост был принят в эксплуатацию за взятку?
И не спишешь на "Новичок", хотя, при определенной концентрации он еще и взрывается. А там точно никто не отравился?
Жду ультиматума от Трампа, 24 часа, чтобы доложили, как русские обрушили мост, один из погибших изучал русский язык, ну или собирался изучать в следующем году)))
olegleon 15 марта 2018 | 22:40
The Empire Strikes Back (империя наносит ответный удар)
piter_ug 15 марта 2018 | 22:43
пехтина там придавило?
zemljanka 15 марта 2018 | 22:45
Соболезнования.
servelat 15 марта 2018 | 22:46
Эхо правления негра доносится до наших дней....Терпения и сил Трампу в восстановлении стабильности.
sveklotron_7 15 марта 2018 | 22:52
Лучше бы этот мост пенсионерам-бюджетникам раздали.
vargor 15 марта 2018 | 22:56
Вот ещё одно доказательство для русофобских негодяев которые радуются любой трагедии происходящей в России. Ни одна страна в мире не застрахована от таких происшествий. Везде падают самолёты, сталкиваются и сходят с рельс поезда, взрываются цеха заводов, атомные электростанции, космические ракеты и так далее.
Но этим бессовестным мерзавцам до этого нет никакого дела. Они видят только то, что в России. И хлопают в ладоши от радости. Настоящие ехидные змеи.
udavimliberala 15 марта 2018 | 23:22
vargor: а пото му что:
Странная вещь – русский либерал. Это единственный человек в мире, который ненавидит и бьёт свою мать, свою землю. И малейшая её ошибка — он начинает хохотать, потирать потные ручонки, дико радуется по этому поводу, забывая, что это его мать. Если спросить наших либералов: вам что, действительно хочется, чтобы тут всё пошло прахом? Боюсь, что мы получим ответ: мы Родину любим, но пусть тут хоть всё сгорит, лишь бы торжествовала либеральная идея.
Подымется в России лакей и в час великой опасности для нашей родины скажет: «я всю Россию ненавижу», «я не только не желаю быть военным, гусаром, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с». На вопрос: «а когда неприятель придёт, кто же нас защищать будет?», бунтующий лакей ответил: «В двенадцатом году было великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».
tremens_delirium 16 марта 2018 | 00:12
udavimliberala:
Дык ещё Фёдор Михайлович в "Идиоте" писал:
русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, всё. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм ... Эту ненависть к России, ещё не так давно, иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять; но теперь уже стали откровеннее и даже слова «любовь к отечеству» стали стыдиться, даже понятие изгнали и устранили, как вредное и ничтожное.
Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество свое ненавидел. Чем же это всё объяснить у нас? Тем самым, что и прежде, — тем, что русский либерал есть покамест ещё не русский либерал; больше ничем, по-моему.
vinokur 16 марта 2018 | 00:27
tremens_delirium: Пей скорее и заткнись, философффф
ruutel1__tremens1__debilium 16 марта 2018 | 00:28
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Попробую усугубить в феврале....
Пол-года купался ДЕБИЛКО в "хуцповом" вонючем ГОВНЕ....
Чуть-чуть не хватило - добавить ГОВНИЩА решил в феврале...
Желаю удачи "гурману" - дебилу в сём "ПРАВЕДНОМ" деле!
Окажется "рюйтель" в своём же говнище по горло, по шее.....
Зиг, ХАЙЛо! Рюйтель!!!!
=
ХУЦПА
remens_delirium: Никто ж толком не знает, что там
Детская фраза из известного фильма:
Дядя, ты - ДУРАК?
=
Ну, ты и ДЕБИЛИЩ ;-)
=
tremens_delirium:Встанет Надя, скоро встанет
Детская фраза из известного фильма:
Дядя, ты - ДУРАК?
=
Ну, ты и ДЕБИЛИЩЕ ;-)
=
P.S.
Утратил ДЕБИЛ насовсем ЛИБИДО`
Повисло безвольно ДИДЛО` у него
Блядям обещает ОРГАЗМ...языком!
Не верьте,путаны,измажет он "киску" ГОВНОМ!
ХУЦПА ;-)
=
tremens_delirium: Ну да, тема ж не про щёки
На вопрос про туннель аж до "царства АИДА"
Был достойный ответ:ты-тупая жидовская ГНИДА!
ХУЦПА.
tremens_delirium: ...Мы обычные сумасшедшие...
Мы обычные сумасшедшие
В ГОВНЕ своё "счастье" нашедшие
ХУЦПА.
tremens_delirium: Какие там ошибки
Ты,"kosh"а, шо,- какие там хохлацкие ошибки?
То на майдане плачут жидовскИе СКРИПКИ
ХУЦПА.
tremens_delirium: тараканов не вывести
Хоть дустом трави, хоть, как маццу их ЖРИ,
Всё равно ты в поносе испустишь свои ПУЗЫРИ
ХУЦПА.
pantera_1: Та где там...
В палате всё пристойно,спокойно
Загнулся,видать, delirium ГНОЙНЫЙ
ХУЦПА.
tremens_delirium: И тогда поглядим на результаты
ДЕРЬМА наложивши в штаны,и на сайте, и всюду
"Результат" ожидает от "власти" подонок - УБЛЮДОК
ХУЦПА.
mavreh 15 марта 2018 | 23:38
Русский след уже прорабатывается?