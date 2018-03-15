«Локомотив» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, потерпев второе разгромное поражение от «Атлетико»

Московский «Локомотив» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, потерпев второе разгромное поражение от мадридского «Атлетико».

В то, что «Локомотив» сможет отыграть три мяча, пропущенные в Мадриде вряд ли кто-то верил, но команда несомненно вышла на домашний газон с тем, чтобы завершить выступление в Лиге достойно, однако все пошло не так, как рассчитывал Юрий Семин с самого начала. Провал в центре обороны и Фернандо Корреа легко убегает от защитников «Локомотива» и катит мяч в угол. Несколько минут спустя польский защитник Мацей Рыбус роскошным дальним ударом сравнивает счет. К сожалению это был всего лишь эпизод. В начале второго тайма Сауль выводит испанцев вперед и почти тут же лидер команды, Антуан Гризман, вышедший на замену, зарабатывает пенальти, который забивает Фернандо Торрес, который обычно сидит в запасе. Он же три минуты спустя делает счет крупным, а Гризман за пять минут до конца – и вовсе неприличным 5-1 в пользу Атлетико