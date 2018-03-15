«Локомотив» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, потерпев второе разгромное поражение от «Атлетико»
Московский «Локомотив» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, потерпев второе разгромное поражение от мадридского «Атлетико».
В то, что «Локомотив» сможет отыграть три мяча, пропущенные в Мадриде вряд ли кто-то верил, но команда несомненно вышла на домашний газон с тем, чтобы завершить выступление в Лиге достойно, однако все пошло не так, как рассчитывал Юрий Семин с самого начала. Провал в центре обороны и Фернандо Корреа легко убегает от защитников «Локомотива» и катит мяч в угол. Несколько минут спустя польский защитник Мацей Рыбус роскошным дальним ударом сравнивает счет. К сожалению это был всего лишь эпизод. В начале второго тайма Сауль выводит испанцев вперед и почти тут же лидер команды, Антуан Гризман, вышедший на замену, зарабатывает пенальти, который забивает Фернандо Торрес, который обычно сидит в запасе. Он же три минуты спустя делает счет крупным, а Гризман за пять минут до конца – и вовсе неприличным 5-1 в пользу Атлетико
Комментарии2
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perrrkele_satttana 15 марта 2018 | 22:15
чё там про мунди аль? "Алла, я в бар" - надёргали пиписьки самым дорогим бездарям?
Может им поискать хорошего хирурга с качественным наркозом? Яиц, у "русских" футболеров нет, но стоит подчистить, что там им в трусах мешает
zemljanka 15 марта 2018 | 22:20
Отомстят. На чемпионате мира, правда, не в 18 году.
Когда откооют, как немцы, 10 000 спортивных школ для юных футболистов, 10 000 специалистов тренеров.