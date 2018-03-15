Движение «Солидарность» отказалось участвовать в официальной церемонии открытия памятной таблички на доме Немцова
Движение «Солидарность» отказалось участвовать завтра в официальной церемонии открытия памятной таблички на доме Бориса Немцова. Как заявил «Эху Москвы» председатель политсовета организации Илья Яшин, «Солидарность» приветствует установку мемориальной доски, но расценивает саму церемонию «как предвыборное мероприятие штаба Собчак». По его словам, память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании. Яшин напомнил, что подчиненные мэру городские службы почти три года варварски громили народный мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту.
Напомню, Борис Немцов был одним из основателей и сопредседателем «Солидарности».
Комментарии8
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vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 22:10
Что табличка, что яшин, что их иуда-кумир дурицкий - всё дерьмо. ))
anemon 15 марта 2018 | 22:14
vor_mbh_yo_xaxa: А уж какое дерьмо ваша фабрика троллей!
master_analitik 15 марта 2018 | 22:12
Солидарность - это по-видимому дочка польской Солидарности. Яшин лучше бы стоял в футбольных воротах, вместо того чтобы заниматься политикой.
liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 22:13
дегенерат-недомерок яшин тоже решил пнуть собчак :) это хорошо, что российская бессистемная оппозиция такая дружная и сплоченная. Будут, когда придет время, друг друга в автозаки подсаживать
world_nail 15 марта 2018 | 22:13
"А мы пойдем на север, а мы пойдем на север ..."
"Совесть нации" показывает друг другу факи
gosan 15 марта 2018 | 22:21
Тот ли это Яшин,который очень дружил с Ксенией Собчак?Помнится.что там было во время обыска квартиры Собчак...
chernyij 15 марта 2018 | 22:24
Обидно.
liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 22:26
Кстати, хомки, а чего это у вас яшин в солидарности рулит? Помнится, он у немцова в шестерках бегал, крысил денежку потихоньку и постукивал на коллег. А теперь целый замполит :)