Движение «Солидарность» отказалось участвовать в официальной церемонии открытия памятной таблички на доме Немцова

Движение «Солидарность» отказалось участвовать завтра в официальной церемонии открытия памятной таблички на доме Бориса Немцова. Как заявил «Эху Москвы» председатель политсовета организации Илья Яшин, «Солидарность» приветствует установку мемориальной доски, но расценивает саму церемонию «как предвыборное мероприятие штаба Собчак». По его словам, память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании. Яшин напомнил, что подчиненные мэру городские службы почти три года варварски громили народный мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту.

Напомню, Борис Немцов был одним из основателей и сопредседателем «Солидарности».