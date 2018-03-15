Задержанный в Москве анархист Святослав Речкалов сообщил правозащитникам о пытках при задержании

Задержанный 14 марта в Москве анархист Святослав Речкалов сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии о том, что сотрудники полиции пытали его в период между задержанием и допросом в отделе дознания. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал член ОНК Москвы, сотрудник Московской Хельсинской группы Евгений Еникеев. По его словам, Речкалов продемонстрировал правозащитникам следы от электрошокера на бедрах и коленях.

«Он рассказал, что задержали его вчера утром, в семь часов, сотрудники полиции. После этого его возили по городу, пересаживали из одного автобуса в другой, применяли пытки, то есть били шокером в область ног, наносили резкие удары кулаком», — рассказал Еникеев.

Пытки в автобусе длились около часа, после чего Речкалова доставили в отдел дознания, где провели опрос сначала в качестве свидетеля, а позже – в качестве подозреваемого. При этом телефон Речкалова изъяли и не позволили ему связаться со своим адвокатом.

В заявлении, которое С.Речкалов адресовал членам ОНК, он сообщил, что сотрудники полиции пришли в его квартиру с обыском около 7:00 утра. Около 12:00 С.Речкалова увезли из дома, обмотав голову черным скотчем и связав руки. По его словам, сотрудники полиции задавали ему вопросы про анархистов, а когда С.Речкалов «отказывался отвечать или давал неудовлетворительные ответы», применяли электрошокер. С.Речкалов также сообщил, что дал показания против себя, опасаясь продолжения пыток.