Задержанный в Москве анархист Святослав Речкалов сообщил правозащитникам о пытках при задержании
Задержанный 14 марта в Москве анархист Святослав Речкалов сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии о том, что сотрудники полиции пытали его в период между задержанием и допросом в отделе дознания. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал член ОНК Москвы, сотрудник Московской Хельсинской группы Евгений Еникеев. По его словам, Речкалов продемонстрировал правозащитникам следы от электрошокера на бедрах и коленях.
«Он рассказал, что задержали его вчера утром, в семь часов, сотрудники полиции. После этого его возили по городу, пересаживали из одного автобуса в другой, применяли пытки, то есть били шокером в область ног, наносили резкие удары кулаком», — рассказал Еникеев.
Пытки в автобусе длились около часа, после чего Речкалова доставили в отдел дознания, где провели опрос сначала в качестве свидетеля, а позже – в качестве подозреваемого. При этом телефон Речкалова изъяли и не позволили ему связаться со своим адвокатом.
В заявлении, которое С.Речкалов адресовал членам ОНК, он сообщил, что сотрудники полиции пришли в его квартиру с обыском около 7:00 утра. Около 12:00 С.Речкалова увезли из дома, обмотав голову черным скотчем и связав руки. По его словам, сотрудники полиции задавали ему вопросы про анархистов, а когда С.Речкалов «отказывался отвечать или давал неудовлетворительные ответы», применяли электрошокер. С.Речкалов также сообщил, что дал показания против себя, опасаясь продолжения пыток.
Комментарии4
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vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 22:07
А почему славик брешет?
А потому, что хочет политического убежища по протоптанной дорожке )))
kottigr1 15 марта 2018 | 22:11
vor_mbh_yo_xaxa: Не удивлюсь, если после подобного беспредела путинских полицаев начнут везде отстреливать как фараонов царской охранки в начале прошлого века.. Появятся новые Кобы которые начнут метать бомбы в полицайские участки.. А уже в случае чего.. Болтаться будут эти садисты в форме на всех российских фонарях. Да и пес с ними.. Не жаль..
anemon 15 марта 2018 | 22:12
vor_mbh_yo_xaxa: Так твои хозяева не давали бы ему такой возможности, не пытали бы.
olegleon 15 марта 2018 | 22:09
" Жена Груздева под присягой подтвердит, чтобы мужа выгородить, что это ты пистолет подбросил, а также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе.."