Американский Минфин расширил санкции против России. На этот раз под ограничения попали бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе, Агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей». Еще два человека, впервые оказавшиеся под американскими санкциями, по данным Минфина, связаны с ГРУ.

Новые санкции введены в соответствии с подписанным Трампом «Актом противодействия противникам Америки».

Новые санкции со стороны Минфина США в отношении российских граждан и организации вряд ли сильно повлияют на сложившиеся взаимоотношения между странами. Такое мнение «Эху» высказал политолог Михаил Виноградов. Он добавил, что в последние месяцы взаимный интерес к контактам спецслужб снижался.