Американский Минфин расширил санкции против России
Американский Минфин расширил санкции против России. На этот раз под ограничения попали бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе, Агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей». Еще два человека, впервые оказавшиеся под американскими санкциями, по данным Минфина, связаны с ГРУ.
Новые санкции введены в соответствии с подписанным Трампом «Актом противодействия противникам Америки».
Новые санкции со стороны Минфина США в отношении российских граждан и организации вряд ли сильно повлияют на сложившиеся взаимоотношения между странами. Такое мнение «Эху» высказал политолог Михаил Виноградов. Он добавил, что в последние месяцы взаимный интерес к контактам спецслужб снижался.
Комментарии10
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vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 22:05
Ааааабасраться и не жить ))))))))))
kottigr1 15 марта 2018 | 22:07
vor_mbh_yo_xaxa: Теперь российские жулики и воры будут вынуждены за санкции США отомстить жителям Воронежа ?
etofeasko 15 марта 2018 | 22:22
kottigr1:
В магазине "все по 49р." старые шутки распродают?
kottigr1 15 марта 2018 | 22:24
etofeasko: Над запутинскими идиотами просто все уже устали стебаться.. Большего то вы и не заслуживаете.. ;)
patrik03 15 марта 2018 | 22:26
На этот раз под ограничения попали бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе, Агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей»...
Голову даю на отсечение, что этот список после консультаций с Сергеем Пархоменко, который ничем не мог помочь следствию и Роберту Мюллеру, но которому нужно было что-то дать. Вот он и выдал эту мульку про "фабрику троллей" и "путинского повара". Точно как в анекдоте про метеорологов и чукчей.
smart2002 15 марта 2018 | 22:06
Надо всю камарилью и активы замораживать, а это им слону дробина!
olegleon 15 марта 2018 | 22:07
" Новые санкции введены в соответствии с подписанным Трампом «Актом противодействия противникам Америки». "
вот какие американцы прозорливые. ещё не успел произойти взрыв на химзаводе в Техасе и упасть мост во Флориде, а они уже наказали виновных в этом!
aleksandr39 15 марта 2018 | 22:23
olegleon: Как же теперь дочь Сережки Лаврова ,что пропала недвижимость в США ??
brocer 15 марта 2018 | 22:11
Путин ток говорить может (точнее мозги еб-ть) местному населению. А санкции против США слабо. )) На подсосе ваш любимый чел патриоты. И практически у всех.
aleksei123m 15 марта 2018 | 22:15
И правильно сделали!