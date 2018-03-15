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Эксклюзив Эха 22:02, 15 марта 2018

Американский Минфин расширил санкции против России

Американский Минфин расширил санкции против России. На этот раз под ограничения попали бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе, Агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей». Еще два человека, впервые оказавшиеся под американскими санкциями, по данным Минфина, связаны с ГРУ.

Новые санкции введены в соответствии с подписанным Трампом «Актом противодействия противникам Америки».

Новые санкции со стороны Минфина США в отношении российских граждан и организации вряд ли сильно повлияют на сложившиеся взаимоотношения между странами. Такое мнение «Эху» высказал политолог Михаил Виноградов. Он добавил, что в последние месяцы взаимный интерес к контактам спецслужб снижался.

Комментарии

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vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 22:05

Ааааабасраться и не жить ))))))))))

kottigr1 15 марта 2018 | 22:07

vor_mbh_yo_xaxa: Теперь российские жулики и воры будут вынуждены за санкции США отомстить жителям Воронежа ?

etofeasko 15 марта 2018 | 22:22

kottigr1:
В магазине "все по 49р." старые шутки распродают?

kottigr1 15 марта 2018 | 22:24

etofeasko: Над запутинскими идиотами просто все уже устали стебаться.. Большего то вы и не заслуживаете.. ;)

patrik03 15 марта 2018 | 22:26

На этот раз под ограничения попали бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе, Агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей»...

Голову даю на отсечение, что этот список после консультаций с Сергеем Пархоменко, который ничем не мог помочь следствию и Роберту Мюллеру, но которому нужно было что-то дать. Вот он и выдал эту мульку про "фабрику троллей" и "путинского повара". Точно как в анекдоте про метеорологов и чукчей.

smart2002 15 марта 2018 | 22:06

Надо всю камарилью и активы замораживать, а это им слону дробина!

olegleon 15 марта 2018 | 22:07

" Новые санкции введены в соответствии с подписанным Трампом «Актом противодействия противникам Америки». "

вот какие американцы прозорливые. ещё не успел произойти взрыв на химзаводе в Техасе и упасть мост во Флориде, а они уже наказали виновных в этом!

aleksandr39 15 марта 2018 | 22:23

olegleon: Как же теперь дочь Сережки Лаврова ,что пропала недвижимость в США ??

brocer 15 марта 2018 | 22:11

Путин ток говорить может (точнее мозги еб-ть) местному населению. А санкции против США слабо. )) На подсосе ваш любимый чел патриоты. И практически у всех.

aleksei123m 15 марта 2018 | 22:15

И правильно сделали!

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