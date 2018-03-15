Россия будет добиваться доступа к веществу, которым были отравлен Сергей Скрипаль и его дочь
Россия будет добиваться доступа к веществу, которым были отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон же не исключает, что к расследованию подключатся независимые эксперты.
Нервно-паралитический газ «Новичок», которым предположительно и были отравлены Скрипаль и его дочь, производился еще в СССР, однако Великобритания через США могла получить доступ к веществу еще в 90-е – об этом сказал заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чапа. Он утверждает, что в конце прошлого века американские компании участвовали в утилизации узбекистанского предприятия, на территории которого и производился «Новичок».
Споры вокруг отравляющего вещества не утихают. Постпред России в Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин отметил, что Москва не меньше Лондона заинтересована в установлении истины, но так и не может получить образец отравы. В свою очередь глава британского МИД Борис Джонсон сказал, что перепроверять пробы нервно-паралитического агента будут независимые эксперты.
Лидеры стран Евросоюза обсудят ситуацию вокруг «дела Скрипаля» на следующей неделе в рамках саммита в Брюсселе.
Комментарии20
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takao 15 марта 2018 | 22:04
Информационный шторм из говна не утихает.
Расстрел ихтамнетов в Сирии, Рыбка, Кокаин в чемоданах, Скрипаль, задушенный Глушков, высылка российских дипломатов из Британиии, Абрамович вывозит семью из Лондона, отмена ЧМ-18, диспетчер Карлос, Японский профессор в США.... ЧТО ЗАВТРА?
grydlo___bydlo___lakao 15 марта 2018 | 22:06
takao: takao:... моя жена - деревенская... КОРОВА...
Жена моя - корова деревенская в НАВОЗЕ...
Я МНОГАЖДЫ ибал её в конюшне, при наГоде...
Дебильные детишки народились у меня в итоге...
Теперь теляток на селе(в говне) гоняют по дороге...
Жизть удалась дебильному takave!
Осталось вы..бать Тамарку,где-нибудь в КАНАВЕ!
ХУЦПА.
=
takao:... когда корова в поле, то ее чистить не нужно...
Навеяно ДЕБИЛОМ такавкой и его говённым деревенским
отрочеством...(в форме евГейской местечковой лиГики)
Хорошо в краю родном
Пахнет сеном и говном.
Хорошо в деревне летом:
Пристает говно к штиблетам.
Выйдешь в поле, сядешь срать -
Далеко тебя видать.
Сядешь срать, не серется,
а посрешь, не верится,
На сто метров отойдешь,
куча вся виднеется.
Птички весело поют,
Срать спокойно не дают,
Жопу чешет одуванчик,
Ах, какая благодать!
Солнце смотрит с высоты,
Жопа нюхает цветы!
Поднасерешь, поднабздишь -
Как в малиннике сидишь.
А взойдешь на бугорок
В жопу дует ветерок
А потом пойдешь, пойдешь,
И говно свое найдешь.
Хуй, согнувшись, мочит травку,
в жопу колятся цветы,
хорошо в деревне летом,
приезжай сюда и ты.
ХУЦПА.
=
takao:...Зато на умных тявкать псиной...
Ущербным был ДЕБИЛ "takao", как МУШШИНА...
И лишь в конюшне, на навозе, был не СМЕШОН...
Но "Еховских" блядей не проведёшь ты не МЯКИНЕ!
Тамарку вы...бать ПРИЛЮДНО,в попу ДЕБИЛ ДОЛЖОН!
ХУЦПА.
=
takao:...А теперь - пшёл вон....
НЕ Господом богом был создан ПАДЛЮГА "takao"...
Такое ГОВНО "породить" мог лишь умственный хаос....
ХУЦПА.
etofeasko 15 марта 2018 | 22:07
Отработанный материал, который уже не представляет никакой ценности бриташки превратили в "жертву кровавой гэбни".
Ну с "паршивой овцы хоть шерсти клок".
zemljanka 15 марта 2018 | 22:10
Очень Москва заинтересована.
Да и мир больше стал интересоваться.
Химатака на Англию.
patrik03 15 марта 2018 | 22:16
Россия будет добиваться доступа к веществу, которым были отравлен Сергей Скрипаль и его дочь...
Подайте в Международный суд ООН на Британию и Терезу Мэй, за то что она не дождавшись конца расследования, начала трясти виртуальной колбой с белым порошком в британском Парламенте, где напомнила союзникам по НАТО статью №5 Устава, а это могло привести к обмену ядерными ударами между США и Россией, что несомненно бы привело к концу человеческой цивилизации.
olegleon 15 марта 2018 | 22:21
zemljanka: "Police are keeping an "open mind" about whether an attack on an Egyptian student that sparked outrage in her home country was racially motivated.
Mariam Moustafa, 18, died on Wednesday after being attacked by a group in Nottingham three weeks earlier."
а про это тишина. ведь убили простую студентку, а не пенсионера-разведчика. и убили сами же британцы. тут "руку Кремля" даже найти не смогли
serhio_25__ 15 марта 2018 | 22:07
takao: Хорошая подборка русофобской пропаганды в якобы независимых западных СМИ.
captain_ 15 марта 2018 | 22:21
//добиваться доступа к веществу//
А смысл? Этого вещества с 90-х годов в раше тонны припрятаны. Возьмите у себя - и будет вам, русские, доступ.
master_analitik 15 марта 2018 | 22:15
takao: ЧТО ЗАВТРА?
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Россия допустила большую ошибку в отношении Англии. Ошибка заключается в том, что русские устраивали парады в Париже, Берлине, но не в Лондоне. Как только будет парад Победы русских в Лондоне, на планете Земля воздух станет чище.
serhio_25__ 15 марта 2018 | 22:05
Англия свою пробирку никому не покажет.
dobro_vam_v_dom 15 марта 2018 | 22:05
Когда в Англии перестанут безнаказанно убивать российских граждан?
costs 15 марта 2018 | 22:24
dobro_vam_v_dom: так их же там много , успели свалить
olegleon 15 марта 2018 | 22:05
"В свою очередь глава британского МИД Борис Джонсон сказал, что перепроверять пробы нервно-паралитического агента будут независимые эксперты. "
заставили Бориса признать, что британские "эксперты" не независимы в этом деле.
rico76 15 марта 2018 | 22:08
olegleon: Английская пресса, британские ученые и сыщики установили, что Борис Джонс с высокой долей вероятности был еще 2007 году отравлен российским секретным боевым веществом "Дурачок" - это вещество сверхмедленного действия, которое однако, с каждым годом проявляется все сильнее!)))
brocer 15 марта 2018 | 22:06
Вещество уже на этапе разложения. И уже давно.
Что требует МИД РФ не понимаю.
После выборов Путина все забудут.
master_analitik 15 марта 2018 | 22:09
Английский засранцы-либералы отравили наших граждан России, а за это придется отвечать. Такого бы не случилось, если бы Путин вовремя ввел Международный Казачий суд (МКС), который бы приговорил к порке всех английских русофобов. Ну лучше поздно - чем никогда. МКС - быть! И как только появится не поротое поколение английских либералов - то сразу же будет мир во всем мире!
ed999 15 марта 2018 | 22:12
" Россия должна уйти и заткнуться" - сказал министр обороны Великобритании. Правильно. Мы понимаем только такой язык. Другого не понимаем.
patrik03 15 марта 2018 | 22:19
ed999:
Вы другого языка не понимаете? Кто это "вы", интересно, жиды наверное?
zz682 15 марта 2018 | 22:20
Русские — власти, СМИ и молодое поколение, мозги которого промыты американской пропагандой и финансируемыми Вашингтоном неправительственными организациями, которым российские власти разрешают вести операции против самих себя в России, кажется, думают, что многочисленные обвинения и угрозы, выдвигаемые против России — своего рода ошибка, которую можно исправить, прибегая к доказательствам и праву. Похоже, что после всех этих лет русские все еще не понимают, что Вашингтон и его вассалы ни в малейшей степени не заинтересованы ни в фактах, ни в праве.
grishakras 15 марта 2018 | 22:22
Умора