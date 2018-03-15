Россия будет добиваться доступа к веществу, которым были отравлен Сергей Скрипаль и его дочь...

Россия будет добиваться доступа к веществу, которым были отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон же не исключает, что к расследованию подключатся независимые эксперты.

Нервно-паралитический газ «Новичок», которым предположительно и были отравлены Скрипаль и его дочь, производился еще в СССР, однако Великобритания через США могла получить доступ к веществу еще в 90-е – об этом сказал заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чапа. Он утверждает, что в конце прошлого века американские компании участвовали в утилизации узбекистанского предприятия, на территории которого и производился «Новичок».

Споры вокруг отравляющего вещества не утихают. Постпред России в Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин отметил, что Москва не меньше Лондона заинтересована в установлении истины, но так и не может получить образец отравы. В свою очередь глава британского МИД Борис Джонсон сказал, что перепроверять пробы нервно-паралитического агента будут независимые эксперты.

Лидеры стран Евросоюза обсудят ситуацию вокруг «дела Скрипаля» на следующей неделе в рамках саммита в Брюсселе.