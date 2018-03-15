ФИФА намерен в ближайшее время создать мировую женскую лигу
ФИФА намерен в ближайшее время создать мировую женскую лигу. Как пишет The New York Times, глава федерации Джанни Инфантино уже на этой неделе попросит исполком ФИФА одобрить соответствующие планы.
Предполагается, что в мировую лигу войдут 16 лучших женских сборных, а первый чемпионат состоится в 2020 году.
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