ФИФА намерен в ближайшее время создать мировую женскую лигу. Как пишет The New York Times, глава федерации Джанни Инфантино уже на этой неделе попросит исполком ФИФА одобрить соответствующие планы.

Предполагается, что в мировую лигу войдут 16 лучших женских сборных, а первый чемпионат состоится в 2020 году.