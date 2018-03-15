Серьезное ЧП в Майами
Серьезное ЧП в Майами. Там обрушился пешеходный мост. Сообщается о многочисленных жертвах. Других подробностей пока нет.
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Серьезное ЧП в Майами. Там обрушился пешеходный мост. Сообщается о многочисленных жертвах. Других подробностей пока нет.
Комментарии16
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sergeypuskino 15 марта 2018 | 21:42
рука Кремля.
barmental123 15 марта 2018 | 21:45
sergeypuskino:
не удивлюсь.
трудно предстаавить теракт, организованный США в России, а вот наоборот - запросто.
etofeasko 15 марта 2018 | 21:59
barmental123:
Дотянулся темнейщий!
olegleon 15 марта 2018 | 21:55
sergeypuskino: ну не раздолбайство же и кража стройматериалов. ведь любой хомяк скажет, что в США такое невозможно. а значит стоит ждать новых санкций
orlov_a_v 15 марта 2018 | 22:04
olegleon: так вроде демократия. Как же так?
olegleon 15 марта 2018 | 22:12
orlov_a_v: да понятно, что это Кремль сделал в отместку за санкции
niknik 15 марта 2018 | 22:02
sergeypuskino: Бери выше - бровь Путина!
drillerthriller 15 марта 2018 | 21:47
Сегодня в новостях Рен был сюжет про русского, который устроил массовое ДТП и свалил на разбитом Лексусе с криками "русские не сдаются!". Кажется тоже в Майами.
Совпадение? Не думаю.
minerr 15 марта 2018 | 22:06
drillerthriller: Не думаю.
---------
А вот это сразу заметно. Да и зачем тебе, при наличии методички, вообще думать.
serhio_25__ 15 марта 2018 | 21:48
Срочно созвать СБ ООН и общее собрание НАТО - Путин уже на мосты перешел. Надо остановить агрессию, спасем мосты.
lincolnmkx 15 марта 2018 | 21:51
Пешеходный мост рухнул в четверг в Международном университете Флориды в округе Майами Дейд, захватив несколько человек и автомобили под строением.
Мост соединяет университет с городом Свитуотер и был открыт только несколько дней назад, сообщает CBS Miami. Канал показал кадры пожарных, взбирающихся на обломки моста, в то время как парамедики лечили нескольких человек на дороге.
Полиция Майами предупредила людей о том, чтобы избежать этого района.
Живые кадры на CBS Miami показали, что мост обрушился на по меньшей мере три машины. Пожарные были на месте, и медики лечили раненых. Чрезвычайный персонал, похоже, пытался пробраться через отверстие в верхней части моста.
Мост охватывает несколько полос движения. The Miami Herald сообщил, что он был установлен в субботу утром.
com30 15 марта 2018 | 22:06
lincolnmkx:
Обрушился новый мост?
Тут без братьев Ротенбергов дело не обошлось.
mymymy 15 марта 2018 | 22:08
lincolnmkx: Ирония в том, что по проекту мост должен был выдерживать ураганы. А тут рухнул при ясном небе.
brocer 15 марта 2018 | 21:51
Соболезнование родственникам. Советую не ходить толпами. На толпу ничего не рассчитано.
udavimliberala 15 марта 2018 | 22:17
да и вообще пусть дома сидят, вдруг 13 воинов-тьфу хакеров "Новичек" распылят, мало ли что.
udavimliberala 15 марта 2018 | 22:14
13 воинов-тьфу хакеров поработали? или шпионы поддерживающие колоны мельдонием взбрызнули?