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21:31, 15 марта 2018

Серьезное ЧП в Майами

Серьезное ЧП в Майами. Там обрушился пешеходный мост. Сообщается о многочисленных жертвах. Других подробностей пока нет.

Комментарии

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sergeypuskino 15 марта 2018 | 21:42

рука Кремля.

barmental123 15 марта 2018 | 21:45

sergeypuskino:
не удивлюсь.
трудно предстаавить теракт, организованный США в России, а вот наоборот - запросто.

etofeasko 15 марта 2018 | 21:59

barmental123:
Дотянулся темнейщий!

olegleon 15 марта 2018 | 21:55

sergeypuskino: ну не раздолбайство же и кража стройматериалов. ведь любой хомяк скажет, что в США такое невозможно. а значит стоит ждать новых санкций

orlov_a_v 15 марта 2018 | 22:04

olegleon: так вроде демократия. Как же так?

olegleon 15 марта 2018 | 22:12

orlov_a_v: да понятно, что это Кремль сделал в отместку за санкции

niknik 15 марта 2018 | 22:02

sergeypuskino: Бери выше - бровь Путина!

drillerthriller 15 марта 2018 | 21:47

Сегодня в новостях Рен был сюжет про русского, который устроил массовое ДТП и свалил на разбитом Лексусе с криками "русские не сдаются!". Кажется тоже в Майами.
Совпадение? Не думаю.

minerr 15 марта 2018 | 22:06

drillerthriller: Не думаю.
---------

А вот это сразу заметно. Да и зачем тебе, при наличии методички, вообще думать.

serhio_25__ 15 марта 2018 | 21:48

Срочно созвать СБ ООН и общее собрание НАТО - Путин уже на мосты перешел. Надо остановить агрессию, спасем мосты.

lincolnmkx 15 марта 2018 | 21:51

Пешеходный мост рухнул в четверг в Международном университете Флориды в округе Майами Дейд, захватив несколько человек и автомобили под строением.
Мост соединяет университет с городом Свитуотер и был открыт только несколько дней назад, сообщает CBS Miami. Канал показал кадры пожарных, взбирающихся на обломки моста, в то время как парамедики лечили нескольких человек на дороге.
Полиция Майами предупредила людей о том, чтобы избежать этого района.
Живые кадры на CBS Miami показали, что мост обрушился на по меньшей мере три машины. Пожарные были на месте, и медики лечили раненых. Чрезвычайный персонал, похоже, пытался пробраться через отверстие в верхней части моста.
Мост охватывает несколько полос движения. The Miami Herald сообщил, что он был установлен в субботу утром.

com30 15 марта 2018 | 22:06

lincolnmkx:
Обрушился новый мост?
Тут без братьев Ротенбергов дело не обошлось.

mymymy 15 марта 2018 | 22:08

lincolnmkx: Ирония в том, что по проекту мост должен был выдерживать ураганы. А тут рухнул при ясном небе.

brocer 15 марта 2018 | 21:51

Соболезнование родственникам. Советую не ходить толпами. На толпу ничего не рассчитано.

udavimliberala 15 марта 2018 | 22:17

да и вообще пусть дома сидят, вдруг 13 воинов-тьфу хакеров "Новичек" распылят, мало ли что.

udavimliberala 15 марта 2018 | 22:14

13 воинов-тьфу хакеров поработали? или шпионы поддерживающие колоны мельдонием взбрызнули?

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