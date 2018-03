Спецпрокурор США потребовал от компании The Trump Organization предоставить все документы, касающиеся России

Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от компании The Trump Organization предоставить все документы, касающиеся России. Как пишет The New York Times, речь идет о материалах, которые имеют прямое отношение к предпринимательской деятельности президента США Дональда Трампа. издание отмечает, что это первый раз, когда Мюллер запрашивает такие документы.

Мюллер ведет расследование, в том числе и о предполагаемом вмешательстве России в избирательную кампанию в США.