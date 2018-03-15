Спецпрокурор США потребовал от компании The Trump Organization предоставить все документы, касающиеся России
Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от компании The Trump Organization предоставить все документы, касающиеся России. Как пишет The New York Times, речь идет о материалах, которые имеют прямое отношение к предпринимательской деятельности президента США Дональда Трампа. издание отмечает, что это первый раз, когда Мюллер запрашивает такие документы.
Мюллер ведет расследование, в том числе и о предполагаемом вмешательстве России в избирательную кампанию в США.
Комментарии4
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nikitin43 15 марта 2018 | 21:52
нашему вове опсирийскому любое воровство как с гуся вода , весь в гавне расея привыкла . в сша трампа прищучат если вонь пойдёт .
nikitin43 15 марта 2018 | 21:54
nikitin43: в народе про таких говорят - сам в гавне , а головку держит в кремле.
ugiazov 15 марта 2018 | 22:08
Вот бы под Путина в России так копали.
physician 15 марта 2018 | 22:09
Мюллер с них не слезет. Не менее упертый фбэровец, чем Коми. Очень хороший профи. И команда у него что надо. На кону их репутация, сильно нехорошо про них Трамп обзывался. Это прокурорское расследование еще испортит нервы и жизнь не одному трамповскому деятелю, там отовсюду торчат российские уши, даже из Дойче банка, кредитовавшего Трампа. Вся драма еще впереди. Россия конечно уже спрятала концы в воду, но не про нее тут речь, а про то как команда Трампа по уши завязла в контактах с этой мафией