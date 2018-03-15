В России не проводились какие-либо научно-исследовательские работы по проекту «Новичок»

Так утверждает постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Британская сторона утверждает, что к отравлению Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» причастна Россия. По мнению Лукашевича, делом об отравлении Скрипаля Лондон отвлекает общественность от проблем, связанных с Брекзитом.