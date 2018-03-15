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21:30, 15 марта 2018

В России не проводились какие-либо научно-исследовательские работы по проекту «Новичок»

Так утверждает постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Британская сторона утверждает, что к отравлению Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» причастна Россия. По мнению Лукашевича, делом об отравлении Скрипаля Лондон отвлекает общественность от проблем, связанных с Брекзитом.

Комментарии

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nikolashin2017 15 марта 2018 | 21:35

Создатель "Новичка": "В Москве были уверены, что следы не обнаружат"
Вил Мирзаянов
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О том, как британским следователям удалось установить, какое именно вещество было использовано для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и почему российские официальные лица постоянно требуют от Лондона "действовать в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия", Русской службе "Голоса Америки" рассказал специалист в области химического оружия, ученый Вил Мирзаянов, в 1992 году впервые рассказавший журналистам о существовании класса сверхтоксичных отравляющих веществ "Новичок".

- Вы участвовали в разработке уникальных советских химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, известных сегодня, как "Новичок". При этом, вы утверждаете, что подобного оружия нет и никогда не было ни у одной страны мира, кроме России. Как британские следователи смогли установить, какое именно вещество было использовано для отравления Сергея Скрипаля?

- Для того, чтобы установить, какой "препарат" был использован в данном случае, вам необходимо иметь доступ к мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных на сегодня соединений. Взятая проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает спектр с 96-процентной вероятностью. То есть ошибки здесь быть не может.

russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 21:36

nikolashin2017: Он-то откуда знает? Над каждым химиком свечку держал круглосуточно?

Портянки и ватники, продавшие совесть ворам, а душу дьяволу, вас уже мобилизовали на защиту отечественных казнокрадов? Англичане уже жидобандеровцы или еще нет? Что ваши рабовладельцы в методичках написали?

Браво, Европа!! Браво, США!!
Все русские видят, как главвор РФ подставил Россию под удар ради своих амбиций и спутиниздиных активов.

ajsenev 15 марта 2018 | 21:41

Ну да. То выступал член Совета Федерации, бывший разведчик, и говорил, что вещество было, но оно уничтожено. Теперь вот говорят, что ничего вообще не было. Совсем заврались.

solomonster 15 марта 2018 | 21:52

ajsenev: И вообще, слово "Новичок" -- чисто английское, так что и покушение -- чисто английское, -- а все это -- чистая "русофобия".

gs1112 15 марта 2018 | 21:53

А не хочет господин Лукашевич, пробы воздуха понюхать. Тогда поверю.

fig__wam 15 марта 2018 | 22:21

ajsenev: Стоп. А вот тут он, может быть, и не врет. .
Научно исследоввательские работы паровдились до 1991 г
весной 1991 года была выпущена промышленная партия.
То есть это еще СССР. Не Россия.
В первом квартале 1992 года, согласно материалу, вещество прошло полигонные испытания на химическом полигоне на плато Устюрт около города Нукус, но Нукус это Узбекистан.
Не врет, собака. Он же не говорит, что в России это вещество не хранилось и не хранитсЯ.
Нет, он говорит только о науцчно-исследовательских работах.
\ Но к моменту распада СССР они были завершены.

brocer 15 марта 2018 | 21:39

nikolashin2017: Нормальные пойдут голосовать за Путина, если тот скажет что крысу по его приказу отравили.. показательно. А если не травил, или скрывает, то зачем такой президент (кандидат)?

duch_nic 15 марта 2018 | 21:48

nikolashin2017: //Взятая проба сравнивается с уже известными...//
Т.е., у англо слаксов ЕСТЬ ОБРАЗЕЦ для сравнения!
И зачем тогда утверждать, что Россия ЕДИНСТВЕННАЯ страна, имеющая этот "новичок"?
Ну тупы-ы-ы-ые!... (с) ;)))))))))))

tks 15 марта 2018 | 21:54

duch_nic: Имеется ввиду - известные спектры соединений, наличествующие в базе данных. Это не образец, а вводные данные.

eternity88 15 марта 2018 | 21:59

duch_nic: научись читать предложения целиком, дурак )))

wojskowy Марек Качоровски 15 марта 2018 | 22:00

duch_nic: Тупой это ты. Все ОВ когда либо производимые в мире были занесены в специальный каталог для их определения, для того что бы установить тех, кто его может использовать. После этого ОВ по решению ООН были уничтожены. Так вот для этого и нужны образцы, что бы определить кто не уничтожил и втихаря его использует. Тоже было и с бактериологическим оружием.

dx555 15 марта 2018 | 22:06

nikolashin2017: Для того чтобы сравнивать нужен образец и у англичан его не могло быть, все не так просто особенно накануне выборов.

nikolashin2017 15 марта 2018 | 21:38

не новички они людей травить:
здесь все поставлено,чтоб дух живой убить...

canary 15 марта 2018 | 21:41

причём здесь исследовательские работы, про них не спрашивали. что за манера отвечать не по теме?

bigmaikl 15 марта 2018 | 21:42

Так увольте, для начала, Машку!.
Во-вторых, проведите импичмент.
В-третьих, самораспуститесь.

ostapbey 15 марта 2018 | 21:43

Интересно,, а по вопросу МЕЛЬДОНИЯ в России научно-исследовательский работы проводились?
К Олимпиаде в Сочи?

petya71 15 марта 2018 | 22:16

ostapbeyГлавное-отравили гада-предателя вместе со всей своей предательской дочерью и пары английских копов-Ура, пуйловская Руоссия..!Вспори себе матку.
ли

demokrat62 15 марта 2018 | 21:46

Кто стране воров и мошенников поверит ?? Замараны по самые уши

plank1957 15 марта 2018 | 21:49

А ему кто об этом докладывал? Ведь это не входит в сферу его компетенции.

alalrom 15 марта 2018 | 21:52

Не проводились. Не в курсе.
В Нордосте зрители сами себя отравили пиндоскими жвачками.
Верю МИДУ всегда

neon999 15 марта 2018 | 21:53

То, что мафиози врут - это понятно, вопросов нет. А вот то, что "либерал" Венедиктов пособничает в распространении этой лжи - показательно.

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