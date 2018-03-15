Россия заинтересована в установлении истины в инциденте в Солсбери не меньше Великобритании
Об этом ТАСС заявил посол России в Нидерландах, постпред страны при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин. В то же время, по его словам, Россия не собирается верить на слово Великобритании в деле Скрипаля.
Комментарии15
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nikitin43 15 марта 2018 | 21:35
ктож расейской петушне поверит?
nikitin43 15 марта 2018 | 21:37
nikitin43: круто вован опустил расею , круче аргентинского кокса . его же отношение к расеянам это как он сдал вагнеровцев , решая свои амбиции этот говнюк достал своей вонью не только расею .
russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 21:38
nikitin43: Портянки и ватники, продавшие совесть ворам, а душу дьяволу, вас уже мобилизовали на защиту отечественных казнокрадов? Англичане уже жидобандеровцы или еще нет? Что ваши рабовладельцы в методичках написали?
Браво, Европа!! Браво, США!!
Все русские видят, как главвор РФ подставил Россию под удар ради своих амбиций и спутиниздиных активов.
nikolashin2017 15 марта 2018 | 21:42
nikitin43: выкуривает капиталы рос.олигархов?
ostapbey 15 марта 2018 | 21:37
nikitin43: петушня в замене проб не новичок!!!
И не подкопаешься сквозь стену!!
Даже.
igorrrpadlowitchs 15 марта 2018 | 21:38
nikitin43: включать дурака путинской россии не привыкать! Тем более это её обычное состояние!
ostapbey 15 марта 2018 | 21:35
Все ошибки по замене мочи учтены..
Проколов быть не должно!!!
Инструктировал шеф Мутков.
Даже.
plank1957 15 марта 2018 | 21:40
Особенно хорошо это было заметно по выступлению представителя РФ Небензи в СБ ООН.
piter_ug 15 марта 2018 | 21:40
//заинтересована в установлении истины...//
Ну так сидите и не верещите - это не мы, а ждите результатов международного расследования.
abuvgrobu 15 марта 2018 | 21:45
Теоретически можно было бы поверить процентов на пятьдесят об отравлении предателя нашими российскими спецами , если это произошло в обычное время , когда нет выборов или войн . противостояния как сейчас. но когда такое отравление происходит по как заказу в нужное время и в нужном месте- ушки ЦРУ и МИ-6 не только торча , там вся морда их явственно видна...
ruthenocene 15 марта 2018 | 21:53
abuvgrobu: Про Моссад и Правый сектор забыли!
katamaran 15 марта 2018 | 21:57
abuvgrobu: Пущай ФСБ тоже кого траванёт в отместку, так чтобы вся задница была явственно видна.
yuryr 15 марта 2018 | 21:47
А как ДЕЯТЕЛЬНО Россия была заинтересована в установлении истины про отравление Литвиненко!!! А как - про сбитие Боинга !!!
glock09 15 марта 2018 | 21:59
Россия, конечно заинтересована, а вот режим - нет.
ugiazov 15 марта 2018 | 22:05
Кремль заинтересован узнать насколько установлена истина.