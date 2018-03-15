Организация по запрещению химического оружия может перепроверить пробы вещества, которым отравили Сергея Скрипаля
Организация по запрещению химического оружия может перепроверить пробы вещества, которым отравили Сергея Скрипаля независимыми экспертами. Об этом заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. По его словам, правительство и полиция сейчас работают над тем, чтобы дать организации такую возможность.
Комментарии27
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rico76 15 марта 2018 | 21:33
Дорогие британцы, делайте что хотите; вводите санкции, арестовывайте активы, высылайте дипломатов, но! пожалуйста, не переименовывайте Трафальгарскую площадь в площадь Скрипаля. Россия такого удара не переживет!)
brocer 15 марта 2018 | 21:35
rico76: Ну хоть переулок Скрипалей? Или даже квартал можно. Сколько их там живет..
etofeasko 15 марта 2018 | 21:42
"заявил глава британского МИДа Борис Джонсон"
Старушка Англия в лице этого персонажа вернулась к классике юмора:
"Шоу Бенни Хилла" и "Летающий цирк Монти пайтона".
Олд скул!
brocer 15 марта 2018 | 21:46
etofeasko: Англия сама по себе, а крысы из СВР наше дело. Не трогай Англию. )) Ей и так конец.
pyfrjvsqfldjrfn 15 марта 2018 | 21:50
Из шести комментаторов шесть - потянычи.
Все на службу за 11.80.
olegleon 15 марта 2018 | 21:59
pyfrjvsqfldjrfn: а Вы сколько получаете за коммент?
rico76 15 марта 2018 | 22:04
pyfrjvsqfldjrfn: Надеюсь, я вхожу в Вашу пятерку?)
rico76 15 марта 2018 | 22:11
rico76: извините, в шестерку!))
rico76 15 марта 2018 | 21:46
etofeasko: Английская пресса, британские ученые и сыщики установили, что Борис Джонс с высокой долей вероятности был еще 2007 году отравлен российским секретным боевым веществом "Дурачок" - это вещество сверхмедленного действия, которое однако, с каждым годом проявляется все сильнее!)))
gordy 15 марта 2018 | 21:47
Погодите, Лавров ведь первым хотел попробовать?
zemljanka 15 марта 2018 | 22:03
Очень помогут. Очень засуетились.
Людоеды-саранча.
serhio_25__ 15 марта 2018 | 21:43
brocer: Тупик Скрипаля.
brocer 15 марта 2018 | 21:49
serhio_25__: Ну не тупик. Это как повезет.. Жалко что ГРУ их не травит реально всех. Слабак Путин. Ждет всемирной любви. ))
russsibiryak 15 марта 2018 | 22:21
serhio_25__: Тупик путина...
rassvet_12 15 марта 2018 | 21:38
rico76: Да там братская могила уже, на всех площадей не хватит.
boooben 15 марта 2018 | 21:41
А смысл этой проверки? Россия в итоге скажет "вы всё врете и всё подстроили, мы тут не при чем".
serhio_25__ 15 марта 2018 | 21:46
boooben: Мы вам доказательства не покажем, потому что вы все равно не поверите. Всем верить на слово и не важно, что следствие только началось, мы уже все знаем.
Тут самое смешное, что вы еще тупее, чем кажетесь. Чтобы что-то сравнивать, надо иметь исходник. Т.е. исходник есть на Западе, так на каком основании они обвиняют Россию, говоря, что только в России есть этот газ?
brocer 15 марта 2018 | 21:54
boooben: РФ (Путин) может сказать что угодно, так как ядерная держава. Главное что вы скажете.
cuzmich35 15 марта 2018 | 21:36
А с чем эти пробы будут сравнивать?
Похоже врут бритты,есть у них образцы отравляющего вещества и само вещество-иначе как сравнить!
brocer 15 марта 2018 | 21:59
cuzmich35: Да понятно что все полная "великобритания". Этот Скрипаль поправится еще. Жалко то, что их реально не травят. Был бы это тот яд, о котором тут говорят, то померли бы все кто вдохнул один раз. И сам отравитель тоже.
tks 15 марта 2018 | 22:00
cuzmich35: У них есть не образцы, а эл.база данных по всем известным хим.соединениям. Это несколько разные вещи.
rassvet_12 15 марта 2018 | 21:36
Как только ЦРУ вышлет, потом дадут. Наверняка крысинным ядом Скрипаля отравили.
lincolnmkx 15 марта 2018 | 21:56
В вечернюю смену самых тупых "поварят" ставят, полёт мысли ровно на уровне писсуара!
blindpew_33 15 марта 2018 | 22:02
lincolnmkx: они во всех сменах тупые, как задницы.
В пригожинскую фабрику, похоже, вообще каких-то олигофренов массово стали набирать.
Ну или методички им пишут алкаши помойные.
blindpew_33 15 марта 2018 | 22:11
lincolnmkx: кстати, вот такие дикие массовые выбросы портянок в тему про Солсбери - неспроста, ох неспроста. Видать, сильно прижарило хозяев.
tks 15 марта 2018 | 22:03
Эй, портосы, а почему вы думаете, что это от неуверенности? Вам в голову не приходило, что это для закрепления док.базы делается?
jetsam 15 марта 2018 | 22:07
tks: :)
помнится (хим.атаки в сирии) "мы примем результаты расследования, если они не против нас...."