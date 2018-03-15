Организация по запрещению химического оружия может перепроверить пробы вещества, которым отравили Сергея Скрипаля независимыми экспертами. Об этом заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. По его словам, правительство и полиция сейчас работают над тем, чтобы дать организации такую возможность.