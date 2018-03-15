Z Архив новостей новости
5 27 6 2558
21:30, 15 марта 2018

Организация по запрещению химического оружия может перепроверить пробы вещества, которым отравили Сергея Скрипаля

Организация по запрещению химического оружия может перепроверить пробы вещества, которым отравили Сергея Скрипаля независимыми экспертами. Об этом заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. По его словам, правительство и полиция сейчас работают над тем, чтобы дать организации такую возможность.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

rico76 15 марта 2018 | 21:33

Дорогие британцы, делайте что хотите; вводите санкции, арестовывайте активы, высылайте дипломатов, но! пожалуйста, не переименовывайте Трафальгарскую площадь в площадь Скрипаля. Россия такого удара не переживет!)

brocer 15 марта 2018 | 21:35

rico76: Ну хоть переулок Скрипалей? Или даже квартал можно. Сколько их там живет..

etofeasko 15 марта 2018 | 21:42

"заявил глава британского МИДа Борис Джонсон"

Старушка Англия в лице этого персонажа вернулась к классике юмора:
"Шоу Бенни Хилла" и "Летающий цирк Монти пайтона".
Олд скул!

brocer 15 марта 2018 | 21:46

etofeasko: Англия сама по себе, а крысы из СВР наше дело. Не трогай Англию. )) Ей и так конец.

pyfrjvsqfldjrfn 15 марта 2018 | 21:50

Из шести комментаторов шесть - потянычи.
Все на службу за 11.80.

olegleon 15 марта 2018 | 21:59

pyfrjvsqfldjrfn: а Вы сколько получаете за коммент?

rico76 15 марта 2018 | 22:04

pyfrjvsqfldjrfn: Надеюсь, я вхожу в Вашу пятерку?)

rico76 15 марта 2018 | 22:11

rico76: извините, в шестерку!))

rico76 15 марта 2018 | 21:46

etofeasko: Английская пресса, британские ученые и сыщики установили, что Борис Джонс с высокой долей вероятности был еще 2007 году отравлен российским секретным боевым веществом "Дурачок" - это вещество сверхмедленного действия, которое однако, с каждым годом проявляется все сильнее!)))

gordy 15 марта 2018 | 21:47

Погодите, Лавров ведь первым хотел попробовать?

zemljanka 15 марта 2018 | 22:03

Очень помогут. Очень засуетились.
Людоеды-саранча.

serhio_25__ 15 марта 2018 | 21:43

brocer: Тупик Скрипаля.

brocer 15 марта 2018 | 21:49

serhio_25__: Ну не тупик. Это как повезет.. Жалко что ГРУ их не травит реально всех. Слабак Путин. Ждет всемирной любви. ))

russsibiryak 15 марта 2018 | 22:21

serhio_25__: Тупик путина...

rassvet_12 15 марта 2018 | 21:38

rico76: Да там братская могила уже, на всех площадей не хватит.

boooben 15 марта 2018 | 21:41

А смысл этой проверки? Россия в итоге скажет "вы всё врете и всё подстроили, мы тут не при чем".

serhio_25__ 15 марта 2018 | 21:46

boooben: Мы вам доказательства не покажем, потому что вы все равно не поверите. Всем верить на слово и не важно, что следствие только началось, мы уже все знаем.

Тут самое смешное, что вы еще тупее, чем кажетесь. Чтобы что-то сравнивать, надо иметь исходник. Т.е. исходник есть на Западе, так на каком основании они обвиняют Россию, говоря, что только в России есть этот газ?

brocer 15 марта 2018 | 21:54

boooben: РФ (Путин) может сказать что угодно, так как ядерная держава. Главное что вы скажете.

cuzmich35 15 марта 2018 | 21:36

А с чем эти пробы будут сравнивать?
Похоже врут бритты,есть у них образцы отравляющего вещества и само вещество-иначе как сравнить!

brocer 15 марта 2018 | 21:59

cuzmich35: Да понятно что все полная "великобритания". Этот Скрипаль поправится еще. Жалко то, что их реально не травят. Был бы это тот яд, о котором тут говорят, то померли бы все кто вдохнул один раз. И сам отравитель тоже.

tks 15 марта 2018 | 22:00

cuzmich35: У них есть не образцы, а эл.база данных по всем известным хим.соединениям. Это несколько разные вещи.

rassvet_12 15 марта 2018 | 21:36

Как только ЦРУ вышлет, потом дадут. Наверняка крысинным ядом Скрипаля отравили.

(комментарий скрыт)

lincolnmkx 15 марта 2018 | 21:56

В вечернюю смену самых тупых "поварят" ставят, полёт мысли ровно на уровне писсуара!

blindpew_33 15 марта 2018 | 22:02

lincolnmkx: они во всех сменах тупые, как задницы.
В пригожинскую фабрику, похоже, вообще каких-то олигофренов массово стали набирать.
Ну или методички им пишут алкаши помойные.

blindpew_33 15 марта 2018 | 22:11

lincolnmkx: кстати, вот такие дикие массовые выбросы портянок в тему про Солсбери - неспроста, ох неспроста. Видать, сильно прижарило хозяев.

tks 15 марта 2018 | 22:03

Эй, портосы, а почему вы думаете, что это от неуверенности? Вам в голову не приходило, что это для закрепления док.базы делается?

jetsam 15 марта 2018 | 22:07

tks: :)
помнится (хим.атаки в сирии) "мы примем результаты расследования, если они не против нас...."

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 8169 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6307 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1197 6 64381 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 640 6 44214 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 129 6 9654 11:39
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 373 6 27991 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 19154 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 105 6 8785 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5505 12.03
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 113 6 9802 13:51
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8296 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5441 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 221 6 21188 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Новости

Великобритания, США, Германия и Франция возложили ответственность на Россию за инцидент в Солсбери Отравление бывшего высокопоставленного сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля они назвали первым применением нервно-паралитического вещества со времен 2-й Мировой войны…

5 51 6 5490
Блоги

+ Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Вариант проведения консультаций в соответствии с конвенцией не факультативный, он обязательный…

5 103 6 11098 14.03
Kполитика, великобритания, общество, власть, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Нас тут нет, или Диван — союзник Путина Если власть после выборов сможет заявить об отсутствии поддержки у оппозиции — она «закрутит гайки» и усилит репрессии. Мы этого хотим?

5 101 6 11594 07:24
Kполитика, власть, путин, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…

5 35 6 60244
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 158 6 141853 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 12679 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 569 6 220508 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 157 6 125135 08:44
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6783158
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3347823

Сегодня в эфире